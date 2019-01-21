Annelerinin yanında sırayla kalıyorlardı... Gaziantep'te karbonmonoksit faciası: 2 ölü

GAZİANTEP - Gaziantep'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 90 yaşındaki anne ile 60 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti.

Olay, Gaziantep'in Şehitkamil İlçesine bağlı Çıksorut Mahallesi 10. sokakta meydana geldi. Abdullah Yener'den haber alamayan yakınları anne ve oğulun bulunduğu eve gitti. Camı kırarak içeri giren Tumey Yener'in torunu içeri girince anne-oğulun cansız bedenleri ile karşılaştı.

Olay yerine polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Soba gazından zehirlendiği belirlenen anne-oğulun cenazeleri otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Sıra sıra annelerinde kalıyorlardı

Edinilen bilgiye göre 5 çocuğu olan 90 yaşındaki Tumey Yener, mahalledeki evinden ayrılmak istemediği için her hafta bir oğlu gelip yanında refakat ederek anneleri yalnız bırakmıyorlardı. Sıra Abdullah Yener'de olduğu gün sobadan sızan karbonmonoksit gazı anne ve oğulun ölümüne neden oldu.

Öte yandan otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna kaldırılan anne- oğulun cenazelerinin yarın öğle namazına müteakip defin edileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA