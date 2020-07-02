Annelerinin terk ettiği yuvadan düşen leylekler korumaya alındı
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Annelerinin terk ettiği yuvadan düşen leylekler korumaya alındı

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Orhaniye köyünde annelerinin terk ettiği yuvadan düşen 2 leylek yavrusu, koruma altına alındı.

Annelerinin terk ettiği yuvadan düşen leylekler korumaya alındı
02.07.2020 12:15 | Son Güncelleme: 02.07.2020 12:47

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Orhaniye köyünde annelerinin terk ettiği yuvadan düşen 2 leylek yavrusu, koruma altına alındı.

Leylek yuvasından 2 yavrunun düştüğünü gören köylüler, kuşları kendi imkanlarıyla tedavi edip beslemek istedi. Yavruların iyileşmediğini gören köylüler, durumu muhtar aracılığıyla Keşan Belediyesine bildirdi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Yıldırır ile köye giderek muhtar Hasan Bayır'dan leyleklerin durumuyla ilgili bilgi aldı.

Yavrular, tedavileri için köye gelen Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Belediye Başkanı Helvacıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yuvadan düşen yavruların sağlık sorunları yaşadıklarını söyledi.

Muhtarın haber vermesiyle leyleklere sahip çıkmak için köye geldiklerini belirten Helvacıoğlu, "Leyleklerimiz Gökçetepe Tabiat Parkı'nda doğaya bırakılacak ama önce iyileşmeleri için çaba sarf edeceğiz. Anneleri yok. Onlara bizim bakmamız gerekiyor." dedi.

Kaynak: AA

Manşet

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