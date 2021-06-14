Annelerinin terk ettiği yavru kediler korumaya alındı

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde annesi tarafından terk edilen yavru 3 kediye, belediye ekipleri sahip çıktı.

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde annesi tarafından terk edilen yavru 3 kediye, belediye ekipleri sahip çıktı.

Yerköy Mahallesi'nde 3 yavru kedinin annesi tarafından terk edildiği bilgisini alan Yahyalı Belediyesi ekipleri çalışma başlattı. Bu kapsamda sahip çıkılan kediler, veterinerde sağlık taramasından geçirildi. Sağlık durumları iyi olan kediler, beslenerek gözetim altına alındı. Kedilere sahip çıktıklarını belirten Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, "Vatandaşımızdan gelen telefon üzerine ekiplerimizi hızlıca bölgeye gönderdim. Yavru kediler özenli bir çalışmanın ardından kurtarıldı. Gerekli kontrollerinin ardından kedileri gözetim altına alındı. Ekibime yürekten teşekkür ediyorum. Belediye olarak her zaman evcil ve sokak hayvanlarına sahip çıkıyoruz. Onlara gıda ve tedavi desteği veriyoruz. İlçemizin belirli noktalarına ve doğaya mama bırakarak, onların aç kalmalarını önlüyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı