Annelerinin terk ettiği kedi ve köpek yavrularına belediye sahip çıktı
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Annelerinin terk ettiği kedi ve köpek yavrularına belediye sahip çıktı

Annelerinin terk ettiği kedi ve köpek yavrularına belediye sahip çıktı Gaziantep'te anneler tarafından terk edilen sekiz köpek yavrusuyla iki kedi yavrusuna belediye sahip çıktı.

01.06.2020 10:59 | Son Güncelleme: 01.06.2020 11:04

Annelerinin terk ettiği kedi ve köpek yavrularına belediye sahip çıktı

GAZİANTEP - Gaziantep'te anneler tarafından terk edilen sekiz köpek yavrusuyla iki kedi yavrusuna belediye sahip çıktı.

Araban ilçesinde mezarlıklar bölgesinde hayvan severler tarafından bulunan yavrular için belediye ile iletişime geçildi. Durumdan haberdar edilen Belediye Başkanı Hasan Doğru'nun talimatıyla harekete geçen ekipler yavruları alarak veterinere getirdiler. Belediyesi Meclis Üyesi Veteriner Hekim Mustafa Küreş yaptığı muayene sonrası aç olan yavrulara doyuruldu.

Belediye Meclis Üyesi ve Veteriner Hekim Mustafa Küreş, yavruların sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Hayvan sever, duyarlı bir vatandaşımızın Belediye Başkanımız Hasan Doğru'yu araması ve belediye başkanımızın da direk bana bildirmesi sonucu ben de geldim hayvanlarımızı gördüm, sağlık kontrollerini yaptım, açlardı karınlarını doyurduk. İki gün müşahedede kalacaklar takibini sağlayacağız gerekli işlemler yapıldıktan sonra refaha ulaştıracağız İnşallah" dedi.

Belediye Başkanı Hasan Doğru ise "İnsan olabilmenin yolu, her şeye sevgi ve merhamet duyabilmektir. Sahipsiz kedi ve köpek yavruları ile ilgili bize bilgi veren duyarlı vatandaşımıza, sağlık kontrollerini yapan Meclis Üyemiz Veteriner Hekim Mustafa Küreş'e ve zabıta ekibimize teşekkür ederim" diye konuştu.

Annelerinin terk ettiği kedi ve köpek yavrularına belediye sahip çıktı

Kaynak: İHA

Manşet

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