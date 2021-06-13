Annelerinin terk ettiği 2'si engelli 5 çocuğuyla yaşam mücadelesi veriyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Annelerinin terk ettiği 2'si engelli 5 çocuğuyla yaşam mücadelesi veriyor

İhlas Haber Ajansı / Ali Göç - Haberler | Güncel

Annelerinin terk ettiği 2'si engelli 5 çocuğuyla yaşam mücadelesi veriyor Kayseri'de annelerinin terk ettiği 2'si engelli 5 çocuğuyla yaşam mücadelesi veren 43 yaşındaki Özgür Ünal, çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayamadığını söyleyerek hayırseverlerden yardım istedi.

Annelerinin terk ettiği 2'si engelli 5 çocuğuyla yaşam mücadelesi veriyor

KAYSERİ - Kayseri'de annelerinin terk ettiği 2'si engelli 5 çocuğuyla yaşam mücadelesi veren 43 yaşındaki Özgür Ünal, çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayamadığını söyleyerek hayırseverlerden yardım istedi.

Kayseri'de yaşayan 43 yaşındaki Özgür Ünal, 15 yıllık eşinin evlerindeki eşyaları satarak kendisini terk ettiğini iddia etti. Eşinin 4 çocuğuyla beraber Antalya'ya kaçtığını, burada çocuklarını sokağa bıraktığını iddia eden Ünal, 2'si engelli 5 çocuğuyla beraber yaşam mücadelesi verdiğini belirtti. Hayırseverlerden yardım isteyen Ünal, "Eşimle beraber yaşıyorduk, kurulu bir düzenimiz vardı. Eşim bizi terk etti ve başka biriyle kaçtı. Giderken evimizdeki eşyaları da satıp parasını aldı gitti. Giderken de 4 çocuğumu götürdü. Gittiği Antalya'da çocuklarımı sokağa bırakmış. Çocukları polisler bulup Sosyal Hizmetlere götürmüş. Oraya giderek çocuklarımın hepsini teslim aldım. Çocuklarıma bir yuva açmak için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvurdum. Onlar bana yardım ettiler. Bu evde de yaşam mücadelesi vererek çocuklarımla birlikte yaşamaya çalışıyorum. Hayırsever insanlarımız bize yardım etsin. Çocuklarımın hiçbir eşyası yok. Yatacak döşeğimiz yok. Hiçbir eşyamız kalmadı. Çocuklarımla şu anda komşuların destekleri ile geçinmeye çalışıyoruz. Onların verdiği yatak yorganla, yiyecekler ile yetinmeye çalışıyoruz. Çocuklarımdan iki tanesi engelli, çocuklarımın ihtiyaçlarını alamıyorum. Doktora götüremiyorum. Bana yardım elini uzatın" diye konuştu.

Annelerinin terk ettiği 2'si engelli 5 çocuğuyla yaşam mücadelesi veriyor
Annelerinin terk ettiği 2'si engelli 5 çocuğuyla yaşam mücadelesi veriyor
Annelerinin terk ettiği 2'si engelli 5 çocuğuyla yaşam mücadelesi veriyor
Annelerinin terk ettiği 2'si engelli 5 çocuğuyla yaşam mücadelesi veriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Göç

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Mehmet Muş Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tan Taşçı Hande Erçel Hasibe Eren Şeyma Subaşı
Spor Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Çağlar Söyüncü Emre Belözoğlu Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Annelerinin terk ettiği 2'si engelli 5 çocuğuyla yaşam mücadelesi veriyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.6.2021 13:20:54. #1.16#

title