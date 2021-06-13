Annelerinin terk ettiği 2'si engelli 5 çocuğuyla yaşam mücadelesi veriyor

Annelerinin terk ettiği 2'si engelli 5 çocuğuyla yaşam mücadelesi veriyor Kayseri'de annelerinin terk ettiği 2'si engelli 5 çocuğuyla yaşam mücadelesi veren 43 yaşındaki Özgür Ünal, çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayamadığını söyleyerek hayırseverlerden yardım istedi.

Annelerinin terk ettiği 2'si engelli 5 çocuğuyla yaşam mücadelesi veriyor

KAYSERİ - Kayseri'de annelerinin terk ettiği 2'si engelli 5 çocuğuyla yaşam mücadelesi veren 43 yaşındaki Özgür Ünal, çocuklarının ihtiyaçlarını karşılayamadığını söyleyerek hayırseverlerden yardım istedi.

Kayseri'de yaşayan 43 yaşındaki Özgür Ünal, 15 yıllık eşinin evlerindeki eşyaları satarak kendisini terk ettiğini iddia etti. Eşinin 4 çocuğuyla beraber Antalya'ya kaçtığını, burada çocuklarını sokağa bıraktığını iddia eden Ünal, 2'si engelli 5 çocuğuyla beraber yaşam mücadelesi verdiğini belirtti. Hayırseverlerden yardım isteyen Ünal, "Eşimle beraber yaşıyorduk, kurulu bir düzenimiz vardı. Eşim bizi terk etti ve başka biriyle kaçtı. Giderken evimizdeki eşyaları da satıp parasını aldı gitti. Giderken de 4 çocuğumu götürdü. Gittiği Antalya'da çocuklarımı sokağa bırakmış. Çocukları polisler bulup Sosyal Hizmetlere götürmüş. Oraya giderek çocuklarımın hepsini teslim aldım. Çocuklarıma bir yuva açmak için Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvurdum. Onlar bana yardım ettiler. Bu evde de yaşam mücadelesi vererek çocuklarımla birlikte yaşamaya çalışıyorum. Hayırsever insanlarımız bize yardım etsin. Çocuklarımın hiçbir eşyası yok. Yatacak döşeğimiz yok. Hiçbir eşyamız kalmadı. Çocuklarımla şu anda komşuların destekleri ile geçinmeye çalışıyoruz. Onların verdiği yatak yorganla, yiyecekler ile yetinmeye çalışıyoruz. Çocuklarımdan iki tanesi engelli, çocuklarımın ihtiyaçlarını alamıyorum. Doktora götüremiyorum. Bana yardım elini uzatın" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Göç