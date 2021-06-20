ANNELERİNİN SÜTÜ YETMEYEN 3 KUZUYU, İNEK EMZİRİYOR
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ANNELERİNİN SÜTÜ YETMEYEN 3 KUZUYU, İNEK EMZİRİYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURDUR'da annelerinin sütü yetmeyen 3 kuzuyu, aynı ahırdaki inek kendi yavrularıymış gibi emziriyor.

BURDUR'da annelerinin sütü yetmeyen 3 kuzuyu, aynı ahırdaki inek kendi yavrularıymış gibi emziriyor. Hayvanların sahibi Mustafa Çetiner, "İlk denememizde inek herhangi bir tepki vermedi. Bir süre sonra kuzular da inek de alıştı. Şimdi hiçbir sorun olmadan inek, kuzuları sanki annesiymiş ve kendi yavrularıymış gibi emziriyor" dedi.

Burdur merkeze bağlı Yarıköy'de 30 yıldır çiftçilik yapan Mustafa Çetiner, çiftliğinde yeni doğan 3 kuzuya annelerinin sütünün yetemediğini fark etti. Çetiner, annesinin sütünün yetmediği 3 kuzuyu aynı ahırda bulunan bir ineği emmeye alıştırdı. Annelerinin sütü yetmeyen biri 3 aylık diğer ikisi 2 aylık olan kuzular, kendi anneleri yerine ahırdaki ineği emerek büyüyor.

'3 VE 2 AYLIKLAR'

Kuzular ile ineklerin aynı ahırda yaşadıkları için birbirlerine alışmış olabileceklerini belirten Mustafa Çetiner, "Kuzulardan biri 3 aylık diğer ikisi de 2 aylık. Doğduklarından sonra annelerinin sütünün yetemediğini fark ettim. Kuzulara aynı ahırda bulunan bir ineği emmeye alıştırmaya karar verdim. İlk denememizde inek herhangi bir tepki vermedi. Böyle böyle her gün kuzuları tutarak emzirdik. Bir süre sonra kuzular da inek de alıştı. Şimdi hiçbir sorun olmadan inek, kuzuları sanki annesiymiş ve kendi yavrularıymış gibi emziriyor" dedi.

ANNELERİNİN SÜTÜ YETMEYEN 3 KUZUYU, İNEK EMZİRİYOR
ANNELERİNİN SÜTÜ YETMEYEN 3 KUZUYU, İNEK EMZİRİYOR
ANNELERİNİN SÜTÜ YETMEYEN 3 KUZUYU, İNEK EMZİRİYOR
ANNELERİNİN SÜTÜ YETMEYEN 3 KUZUYU, İNEK EMZİRİYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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