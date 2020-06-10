Annelerinin cenazesini almaya giderken vuruldular Adana'da iki kardeş Antalya'da hayatını kaybeden annelerinin cenazesini havalimanından almaya giderken iki kuzeni tarafından tabancayla vurularak yaralandı.

Adana'da iki kardeş Antalya'da hayatını kaybeden annelerinin cenazesini havalimanından almaya giderken iki kuzeni tarafından tabancayla vurularak yaralandı. Ağır yaralı kardeşlerden biri, "Nefes alamıyorum" diyerek ambulans bekledi.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Denizli'de yaşayan İsmail ve Ercan Dinler'in annesi Keziban Dinler Antalya'da hayatını kaybetti. İki kardeş anneleri memleketleri Adana'da toprağa verileceği için kente geldi. Cenazeye 30 yıl önce aralarında husumet olan teyzesinin çocukları A.A. ile G.A. da geldi. Annenin cenazesi ise bugün sabah saatlerinde uçak ile Adana Havalimanı'na geldi. İddiaya göre, iki kardeş otomobile binip cenazeyi almaya giderken kuzenleri ile aralarında eski husumetten dolayı tartışma çıktı. Kuzenlerden biri İsmail Dinler'in kullandığı otomobile binerek tabanca ile ateş etmeye başladı. İki kardeş açılan ateş sonucu yaralandı. Zanlılar ise bir otomobile binip olay yerinden kaçtı. İsmail Dinler yaralı halde hastaneye gitmek istedi ancak ağır yaralı olduğu için sadece 20 metre gidip orada kaldı. Bunun üzerine çevredeki vatandaşlar hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Ercan Dinler'i ambulansa alırken İsmail Dinler'e de direksiyon başında serum taktı.

"NEFES ALAMIYORUM"

İsmail Dinler'e ambulans gelinceye kadar vatandaşlar yardım etti. Bir vatandaş serumu tutarken diğer bir vatandaş Dinler'in uyumaması için onunla sürekli konuştu. Gittikçe durumu ağırlaşan Dinler'in "Nefes alamıyorum" diyerek gözlerinin kapanması dikkat çekti. Bir süre sonra ambulans gelerek Dinleri de Adana Şehir Hastanesine götürdü.

Bu arada olay yerine gelen Dinler'in yakınları gözyaşlarına boğuldu. Olay yerine gelen polis zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Olayı gören bir vatandaş ise vuran kişilerin vurulanların akrabası olduğunu, araca binerek çok kez ateş ettiğini, sonra da kaçtıklarını söyledi.

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/İHA)

Kaynak: İHA