Annelerinin cenazelerini almaya giden 2 kardeş, kuzenleri tarafından vuruldu (2)
'NEFES ALAMIYORUM' DEDİKuzenlerinin silahlı saldırısında göğsünden yaralanan Ercan Dinler'in bilincinin kapanmaması için çevredekiler kendisiyle konuştu.
10.06.2020 13:45 | Son Güncelleme: 10.06.2020 13:52
'NEFES ALAMIYORUM' DEDİ
Kuzenlerinin silahlı saldırısında göğsünden yaralanan Ercan Dinler'in bilincinin kapanmaması için çevredekiler kendisiyle konuştu. Dinler, sağlık ekiplerince ambulansa götürülürken, "Nefes alamıyorum" diyerek fenalaştı.
Kaynak: DHA