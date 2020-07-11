Annelerini kaybeden leylek yavrularını elleriyle besliyorlar
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Annelerini kaybeden leylek yavrularını elleriyle besliyorlar

Annelerini kaybeden leylek yavrularını elleriyle besliyorlar Metrelerce yükseklikteki yavrulara günde 3 öğün balık ve su veriyorlar İzmir'in Bergama ilçesinde anneleri ölen 3 leylek yavrusu, elektrik dağıtım şirketi çalışanları tarafından günde 3 öğün besleniyor.

11.07.2020 15:34 | Son Güncelleme: 11.07.2020 15:41

Annelerini kaybeden leylek yavrularını elleriyle besliyorlar

Metrelerce yükseklikteki yavrulara günde 3 öğün balık ve su veriyorlar

İZMİR - İzmir'in Bergama ilçesinde anneleri ölen 3 leylek yavrusu, elektrik dağıtım şirketi çalışanları tarafından günde 3 öğün besleniyor. Leylek yavrularını metrelerce yükseklikteki yuvalarında elleriyle besleyen GDZ Elektrik Dağıtım çalışanları, leylek yavrularının yuvadan uçacağı günü sabırsızlıkla bekliyor.

İzmir'in Bergama ilçesindeki kırsal Doğancı Mahallesindeki yuvalarına her yıl gelerek yavrularını büyüten anne leylek, bu yıl da 3 yavrusunu büyütmeye başladı. Anne leyleğin uzun süredir yavrularını beslemeye gelmediğini fark eden Doğancı Mahallesi İmamı Mehmet Katırlı, durumu GDZ Elektrik Dağıtım'a bildirip yardım istedi.

Sepetli araç yardımıyla elektrik direğinin üzerinde leylek yuvasına bakan elektrik dağıtım şirketi çalışanları, yuvada bulunan 3 leylek yavrusunun aç, susuz ve bitkin olduğunu fark etti. Şirket çalışanları, günde 3 öğün balık ve su getirerek, metrelerce yükseklikteki yuvalarında leylek yavrularını beslemeye başladı.

"Yavruların aç kaldığını öğrendiğimizde çok üzüldük"

Çalıştıkları elektrik dağıtım şirketinin ilk etapta leyleklerin yuva yaptığı bölgelerdeki elektrik tellerini kapalı hatlara dönüştürdüğünü söyleyen GDZ Elektrik Dağıtım Şirketi çalışanı, sonraki süreçte direklerin üzerine güvenli şekilde yuvalar yapıldığını belirtti. Şirketin kurduğu leylek yuvasında anne leyleğin uzun süredir görünmediğini öğrendiklerini ifade eden şirket çalışanı, "Yavruların aç kaldığını öğrendiğimizde çok üzüldük. Söz konusu elektrik direğinin üzerindeki leylek yuvasına baktığımızda ise 3 leylek yavrusunun aç ve susuz kaldığını gördük. O günden sonra yavrulara günde balık ve su getirmeye başladık" dedi.

Leylek yavrularına bakmaya geldiklerinde çevre halkına yavruların durumunu sorduklarını da anlatan şirket çalışanı, "Leylekler kendilerini besleyemeyecek kadar küçük oldukları için yardım eli uzattık. Anne leyleğin daha önce yuvaya taşıdığı çöp ve atıklar nedeni ile yavrular grimsi bir renk almışlar hem bu nedenle hem de yuvada koku oluşmaması için yuvayı da temizliyoruz. Onları, ellerimizle büyütüyoruz. Yarın bu yavrular yuvadan uçtuklarında eşsiz bir duygu yaşayacağız" diye konuştu.

Her yıl binlerce leylek misafir oluyor

Öte yandan, Sürdürülebilir doğaya katkı sunmak hedefiyle hayata geçirdikleri Leyleklere Yeni Yuva projesini 11 yıldır sürdüren GDZ Elektrik Dağıtım Şirketi proje kapsamında her yıl düzenli olarak göç mevsimi öncesi hatlarda ve teçhizatlarda yalıtım çalışması yaparken, daha önce kurulan yuvaların bakımları da gerçekleştirilerek leyleklerin hayatını güvence altına alıyor. Yapılan özel yuva platformları ve hatlarda gerçekleştirilen yalıtım çalışmaları ile binlerce leylek güvenle yaşamlarını sürdürüyor.

Annelerini kaybeden leylek yavrularını elleriyle besliyorlar

Kaynak: İHA

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