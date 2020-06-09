Annelerini bekleyen yavru dağ keçilerine poğaça ikramı
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Annelerini bekleyen yavru dağ keçilerine poğaça ikramı

Annelerini bekleyen yavru dağ keçilerine poğaça ikramı Erzincan'da annelerini bekleyen iki sevimli yavru dağ keçisi yuvalarında görüntülendi.

09.06.2020 08:49 | Son Güncelleme: 09.06.2020 10:01

Annelerini bekleyen yavru dağ keçilerine poğaça ikramı

ERZİNCAN - Erzincan'da annelerini bekleyen iki sevimli yavru dağ keçisi yuvalarında görüntülendi. Dağ keçileriyle adeta insan gibi diyalog kuran vatandaş poğaça ikramında bulundu.

Yaban hayatıyla zenginlik içeren Erzincan'ın Kemah ilçesi dağlarında anneleri tarafından kısa süreliğine terk edilen iki yavru dağ keçisine rastlayan vatandaşın mutluluğu cep telefonu kamerasına yansıdı. Yavru dağ keçilerine şefkatle yaklaşan vatandaş adeta insan gibi diyalog kurup sohbet etti.

Dağ keçilerine poğaça ikram eden vatandaş şiveli konuşmasıyla da dinleyenlere tebessüm ettirdi.

Vatandaş bir süre dağ keçileriyle ilgilendikten sonra annelerinin gelmesi için yuvadan ayrılarak yoluna devam etti.

Annelerini bekleyen yavru dağ keçilerine poğaça ikramı

Kaynak: İHA

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