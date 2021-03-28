Annelerine seslendiler: "Seni çok özledik, tedavi olmayı kabul et"
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Annelerine seslendiler: "Seni çok özledik, tedavi olmayı kabul et"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Sağlık

Annelerine seslendiler: "Seni çok özledik, tedavi olmayı kabul et" Kırşehir'de boşanma sonrası babalarıyla yaşayan iki çocuk, 'bipolar bozukluk' tanısı konulan ve kendileri ile iletişim kurmayan annelerine tedaviyi kabul etmesi için çağrı yaptı.

Annelerine seslendiler: "Seni çok özledik, tedavi olmayı kabul et"

KIRŞEHİR - Kırşehir'de boşanma sonrası babalarıyla yaşayan iki çocuk, 'bipolar bozukluk' tanısı konulan ve kendileri ile iletişim kurmayan annelerine tedaviyi kabul etmesi için çağrı yaptı.

Anneleri Ö.Ü.'ye haziran ayında 'bipolar bozukluk' tanısı konulduğunu, ama kendisinin hastalığı da tedavi de kabul etmediğini anlatan Ramazan ve Fatma kardeşler, çareyi çektikleri videoyla annelerine seslenmekte buldu. Sosyal medyaya konulan videoda çocuklar, "Annecim seni çok özledik. Sen hastalığın nedeniyle bizden şüphe duyuyorsun. Bizden şüphe duyacak hiçbir hareket yapmadık. Lütfen artık gel. Bir yanımız sensiz ve eksik. Hastalığını ve tedavini kabul et. Gün geçtikçe daha kötüye gidiyorsun" dediler.

Kardeşler, Sağlık Kurulunun verdiği raporda annelerinin akli dengesinin akıllıca yaşam sürmeye yeterli olmadığının yer aldığını kaydetti.

(EÖ-AÖ-BA-Y)

Annelerine seslendiler: 'Seni çok özledik, tedavi olmayı kabul et'
Annelerine seslendiler: 'Seni çok özledik, tedavi olmayı kabul et'
Annelerine seslendiler: 'Seni çok özledik, tedavi olmayı kabul et'
Annelerine seslendiler: 'Seni çok özledik, tedavi olmayı kabul et'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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