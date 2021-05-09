Annelerin hediyeleri olimpik annelerden
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Annelerin hediyeleri olimpik annelerden

İhlas Haber Ajansı / ALİ YILDIZ - Haberler | Güncel

Annelerin hediyeleri olimpik annelerden Düzce'de çocuklarını judo antrenmanına götürürken kadın antrenörün tavsiyesiyle kurulan Olimpik Anneler Kooperatifi üyesi kadınlar, olimpiyat merkezilerinde milli takım sporcularının beslenmesine yönelik olarak hazırladıkları gıda malzemelerini...

Annelerin hediyeleri olimpik annelerden

DÜZCE - Düzce'de çocuklarını judo antrenmanına götürürken kadın antrenörün tavsiyesiyle kurulan Olimpik Anneler Kooperatifi üyesi kadınlar, olimpiyat merkezilerinde milli takım sporcularının beslenmesine yönelik olarak hazırladıkları gıda malzemelerini belediyelerden gelen talepler üzerine anneler gününde kadınlara hediye edilmek üzere anneler içinde paketlediler.

Düzce'de judo yapan çocuklarının antrenmanlarını bekleyen annelerin kurduğu ve sonrasında da kooperatifleşen Olimpik Anneler, daha önce milli takımlarda bulunan sporcuların beslenmesi için erişte, kuskus, tarhana gibi yiyecekleri anne şefkatiyle sporcular için hazırlıyorlardı. Olimpik anneler, anneler günü dolayısıyla belediyelerden gelen talepler üzerine bu defa da el ürünü, organik yiyecekleri annelere hediye edilmek üzere hazırladılar. Hamurları anneler için özenle açan anneler, yine anneler gününde hediye edilmek üzere hazırladıkları ürünleri itinayla paketlediler.

Düzce Olimpik Anneler Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı ve judo antrenörü Nermin Alayıldız, "Anneler günü bizim için çok kutsal bir gün. Burada da anneler hem anneler günü için hazırlık yapıyor hem de çocuklarına yardımcı oluyorlar. Anneler gününde kadınlarımızın bir arada olması çok güzel. Bizde kooperatif olarak bütün kadınlarımızı destekliyoruz ve anneler gününe özel hazırlıklar yapmaya çalışıyoruz. Kendimizi ve annelerimizi mutlu etmek adına. Kooperatifimizin üyelerinin tamamı sporcu anneleri. Burada hazırladığımız ürünler sporcu eğitim merkezilerine gidiyor. Şimdi de Düzce Belediyesi'nin, Düzce Valiliği'nin ve Özel İdaremizin ürünleri de burada bizim annelerimiz tarafından hazırlanıp paketleniyor. Ayrıca Türkiye'nin her yerine gidecek anneler günü hediyelerini de kooperatifimizde annelerimiz hazırlamış oluyor. Bununda güzelliğini ve heyecanının yaşıyoruz" dedi.

Kooperatif üyesi sporcu annesi Enise İnan ise çalışmaları hakkında bilgiler vererek, "Aslında 3 yıldır birlikte çalışıyoruz ama 1 yıldır olimpik anne olarak kooperatifte yer alıyorum. Gayette gururluyuz. Hem kadın olarak hem de anneler olarak annelerin hediyelerini hazırlamak gurur verici. Buradan başta benim annem olmak üzere bütün annelerin anneler günü kutlarım. Bizler onlar için uğraşıyoruz, onlar için çalışıyoruz. Bize destek olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Hazırlanan ürünleri özenle paketleyen olimpik anneler daha sonra bu paketleri annelere hediye edilmek üzere belediye ekiplerine teslim edecekler.

Annelerin hediyeleri olimpik annelerden
Annelerin hediyeleri olimpik annelerden
Annelerin hediyeleri olimpik annelerden
Annelerin hediyeleri olimpik annelerden
Annelerin hediyeleri olimpik annelerden
Annelerin hediyeleri olimpik annelerden
Annelerin hediyeleri olimpik annelerden
Annelerin hediyeleri olimpik annelerden

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ YILDIZ

18 yıl önceki dileği şimdi gerçekleşti! Hafızası silinen kızından hayalini kurduğu Anneler Günü kutlamasını aldı
18 yıl önceki dileği şimdi gerçekleşti! Hafızası silinen kızından hayalini kurduğu Anneler Günü kutlamasını aldı
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