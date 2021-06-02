Annelerin HDP önündeki evlat nöbeti sürüyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Annelerin HDP önündeki evlat nöbeti sürüyor

Annelerin HDP önündeki evlat nöbeti sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan gözü yaşlı ailelerin parti binası önündeki eylemleri 7. haftada da devam ediyor.

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan gözü yaşlı ailelerin parti binası önündeki eylemleri 7. haftada da devam ediyor.

Çocuklarına kavuşma ümidiyle 2 yıldır Diyarbakır'da eylem yürüten Muşlu aileler, HDP Muş İl Başkanlığı önünde nöbetlerini sürdürüyor. Parti önünde çocuklarının kaçırılmasını protesto eden aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk Kürt kardeştir, HDP kalleştir" ve "Halkı dolandıran parti" dövizleri açarak tepki gösterdi. Dağa kaçırılan çocuklarının fotoğrafları ile HDP önünde eylemini sürdüren gözü yaşlı aileler, çocukları gelene kadar eylemlerine devam edeceklerini ifade etti.

"Hain PKK terör örgütü öncelikle Kürtlerin düşmanıdır"

Annelere destek için HDP önüne gelen STK temsilcileri, ailelerin her zaman yanında olacaklarını belirtiler. Muş Kardeşlik Platformu adına konuşma yapan Akil Gençler Platformu Doğu ve Güneydoğu Bölge Başkanı Adnan Demir, Muş Kardeşlik Platformu olarak Muş annelerinin yanında olduklarını söyledi. Hain PKK terör örgütünün öncelikle Kürtlerin düşmanı olduğunu ifade eden Demir, "Onların Allah belasını versin. Bu annelerin çocuklarını bir hiç uğruna, Ermenilere, Siyonistlere yardım etmek için dağa götürdüler. Bu ülkeyi bölemezler, yapamazlar, edemezler. Kürt ve Türk'ün arasına ayrım sokan gerçekten kalleştir. HDP kalleştir. Buna sevinenlerin hepsi haindir, hepsi terör örgütü mensubudur. Biz gençler olarak annelerimizin ölene kadar, çocuklarını alana kadar onların yanında bulunacağız inşallah. Bu ülkeye kimse elini uzatamaz, kimse de aklından geçirmesin. Annelerimiz de her zaman bizim başımızın tacıdır. Annelerin nöbeti devam ettiği sürece kanımızla, canımızla buradayız, her zaman yanlarındayız" dedi.

Eyleme devam ettiğini belirten annelerden Şahinaz Özcan da, "HDP'nin önündeyim. Çocuğumu HDP'den istiyorum. Dört yıldır çocuğum kayıp ve hiçbir haber alamıyoruz. Burada çocuğum gelene kadar eyleme devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

"Bu Kürt davası değil"

Oğlu 2016 yılında dağa kaçırılan baba Şemsettin Özcan da, HDP'nin önünde çocuklarını istediğini belirtti. "Diyarbakır'dayız, Muş'tayız, Siirt'teyiz, Van'dayız, hepimiz ayaktayız" diyen baba Özcan, "HDP bizden ne istiyor? Çocuklarımızı götürdüler ne yapıyorlar? Bu Kürt davası değil. Biz de Kürt'üz. Bunlar Kürt'ün çocuğunu imha ediyor, götürüyor Amerika'ya veriyor, İsrail'e veriyor. Kime veriyor bizim çocuklarımızı? Hiçbir haber, bilgi yok. Çıksınlar 'sizin çocuklarınız falan yerde yaşıyor ya da ölüdür' desinler. Bu HDP'yi ortadan kaldırın" diye konuştu.

"Sen neden devletteki çocuğunu istiyorsun da PKK'daki çocuğunu istemiyorsun"

Selahattin Demirtaş'ın HDP ile beraber olduğunu ve cezaevinde bulunduğunu ifade eden baba Özcan, "Selahattin Demirtaş'ın annesi diyor ki; 'benim çocuğumu niye bırakmıyorsunuz?' Ben de o anneye soruyorum sen neden devletteki çocuğunu istiyorsun da PKK'daki çocuğunu istemiyorsun? Senin çocuğun şimdi nerede? PKK'yla birlikte dağın başında. Biz istiyoruz ki herkes bize destek versin. Şehit ailesi de gelsin bize destek versin. HDP'den kim zarar görmüşse gelsin. Bu Kürt davası değil, Kürtlere diyorum uyanın" şeklinde konuştu.

2014 yılında oğlu dağa kaçırılan anne Gülbahar Teker ise "Ben eyleme devam ediyorum ve kimseden korkmuyorum. HDP kapatılsın. Bizim çocuklarımızı getirsin. HDP bizden ne istiyor? Bu çocuklar dağda ne yapıyor? Çocuklar gelmeyene kadar biz buradan gitmiyoruz. Allah devletten razı olsun bize bu kapıyı açtı" dedi. - MUŞ

Annelerin HDP önündeki evlat nöbeti sürüyor
Annelerin HDP önündeki evlat nöbeti sürüyor
Annelerin HDP önündeki evlat nöbeti sürüyor
Annelerin HDP önündeki evlat nöbeti sürüyor
Annelerin HDP önündeki evlat nöbeti sürüyor
Annelerin HDP önündeki evlat nöbeti sürüyor
Annelerin HDP önündeki evlat nöbeti sürüyor
Annelerin HDP önündeki evlat nöbeti sürüyor
Annelerin HDP önündeki evlat nöbeti sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yol kontrolü yapan time İran'dan roket atıldı! 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Yol kontrolü yapan time İran'dan roket atıldı! 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Münbiç'te halktan PKK/YPG karşıtı protesto: 2 ölü
Münbiç'te halktan PKK/YPG karşıtı protesto: 2 ölü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker Ziya Selçuk Muharrem İnce Mustafa Şentop
Magazin Hadise Müge Anlı Seda Sayan Demet Akalın
Spor Burak Yılmaz Sergen Yalçın Servet Yardımcı Mustafa Denizli Mahmut Tekdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Annelerin HDP önündeki evlat nöbeti sürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.06.2021 14:17:07. #1.13#

title