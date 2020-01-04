Annelerin HDP önündeki evlat nöbeti 124'ncü gününde

04.01.2020 14:05 | Son Güncelleme: 04.01.2020 14:11

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 124'üncü gününe girdi.



Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül'den bu yana farklı kentlerden Diyarbakır'a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi yapan 63 ailenin umutlu bekleyişi 124'ncü gününde de devam ediyor. HDP Diyarbakır il binası önüne gelerek 124 gündür oturma eyleminde olan Yıldız Ballı, 124 gündür burada olduklarını, kızının 2014'te gittiğinden beri hiçbir haber alamadığını söyledi. Ballı, "Ta ki 2018'de yayınladılar Yasemin ölmüş diye. Sonra da araştırdık, sorduk, soruşturduk ölmediği ortaya çıktı. Devlet araştırdı, sorduk, soruşturduk öyle bir şey yok. Beni eylemden caydırmak için yaptılar. 100 yılda geçse, 1000 yılda geçse ben buradan kalkmayacağım. Ben kızımı istiyorum. Ne pahasına olursa olsun, ben kızımı istiyorum. Ben kızımı terör için büyütmedim. Ben kızımı kendim için büyüttüm. O, Allah'ın bana verdiği bir hediyeydi. Yasemin, eğer beni görüyorsan, duyuyorsan gel kızım. Ben artık dayanamıyorum. Kimi öldü diyor, kimi gebertildi diyor, kimi yaşıyor diyor. Ben artık aklımı oynatmak üzereyim. Lütfen geri dön, bana gel. Hiçbir şeyden korkma, hiç kimseden korkma" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA