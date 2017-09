- Annelerin beklediği proje



İSTANBUL - Hijyenik ürünler markası olan Ontex Global'in tecrübesiyle büyüyen Canbebe, "Hiçbir anne bebeğini büyütürken fizyolojik ve pedagojik gelişimle ilgili bilgi yetersizliğinden eksik kalmamalı" fikrinden hareketle geliştirilen "Anneler ile Geleceğe" projesini hayata geçirdi.

Özellikle yeni nesil anne adayları daha çocuklarını kucağına almadan yeterli seviyede bilgi sahibi olmak istiyorlar. Çocukları doğduktan sonra da özellikle belli bir yaşa kadar zorlanan anneler neredeyse her yerden doğru bilgiye ulaşmak için yeniden bir eğitim sürecine giriyor. Bu doğrultuda da Türkiye'nin her yerine heyecanlı ve doğru bilgi sahibi olmak isteyen annelere ulaşmayı amaçlayan Canbebe, İstanbul Fairmont Otel'de düzenlenen basın toplantısıyla birlikte hazırladıkları ve 20 Eylül'de İstanbul Beylikdüzü'den başlayacak olan projesini anlattı.

Şehir şehir dolaşılıp 14.000 anneye ulaşılacak

Çocuk yetiştirmenin gereğindeki bilimsel temelleri anlatmak ve sağlıklı nesillerin gelişimine katkıda bulunabilmek üzere uzmanlardan oluşan Canbebe ekibi; annelerin ve anne adaylarının sorularına cevap arayacak. Çocuk Gelişim Uzmanı Özge Selçuk Bozkurt, Bebek Hemşiresi Esra Ertuğrul, Beslenme Uzmanı Yeşim Özden Gün'den oluşan uzman ekip yıl sonuna kadar 9 ilde, 14 farklı lokasyonda 14.000 anne ve anne adayı ile buluşmayı hedefliyor. Seminerlerin moderatörlüğünü de projenin tanıtım toplantısında da sunuculuk yapan Tiyatro Sanatçısı Seren Fosforoğlu gerçekleştirecek. Sanatçı ve her biri kendi alanında uzman isimler tüm illerde bebek büyütmeye yönelik bilgiler ve kendi annelik serüvenlerinden kesitler anlatarak annelerle beraber olacak. Bebeklerde uyku rutini oluşturmadan, annenin emzirme dönemindeki beslenme programına; bebeklerde ek gıdaya geçiş dönemi ve oyunun bebeğin gelişimindeki etkisine kadar pek çok konu konuşulacak ve dinleyicilerden gelecek soruların cevapları aranacak. Ücretsiz gerçekleşecek etkinliklerin sonunda katılımcılara Canbebe'nin sürpriz armağanları verilecek.

Kendisi de bir anne olan Tiyatro Sanatçısı Seren Fosforoğlu'nun sunumuyla gerçekleşen basın toplantısında ev sahipliğini Ontex Türkiye Genel Müdürü Burak Kayahan, MENA Pazarlama Direktörü Murat Elgün ve Türkiye Pazarlama Müdürü Ertan Şensoy yaptı.

Projenin çıkış noktasını ve hedefini açıklayan Ontex Türkiye Genel Müdürü Burak Kayahan heyecanlı ve mutlu olduklarını dile getirerek, "Canbebe Ailesi olarak her bebeğin biricik ve özel olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden de her annenin de bebeğini büyütürken doğru bilgiye ulaşması gerektiğini düşünüyoruz. Hepimizin çocuğu olduğu zaman yaşadığımız özel ve zor bir dönem var. Bu dönem de en az bilgiye sahip olunan fakat en fazla bilgiye ihtiyaç duyduğumuz zamanlar. Fakat bazen farklı kaynaklardan aldığımız bilgiler yetersiz ve yanlış olabiliyor. Biz de Canbebe olarak bu eksiği gördük ve özellikle imkanı daha kısıtlı olan aileler için yerinde gidip uzmanlarımızla birlikte bu eksiği kapatma da kendimizi sorumlu olarak hissettik. Projenin arkasındayız ve önümüzdeki yıllarda projenin devamı için daha çok çalışacağız" dedi.

Özellikle Güneydoğu tarafına daha sonraki projelerde ulaşacaklarını da dile getiren Burak Kayahan, "Türkiye genç nüfus ve doğum hızı bakımından önemli bir ülke fakat eğitim Türkiye'de hala Avrupa'nın gerisinde. İnternet ve sosyal medya kullanımıyla aradaki boşluğu doldurmaya çalışıyoruz. okumak ve doğru bilgiye ulaşmak tabi ki de kolay değil. Bu yüzden daha çok aşamalardan geçmeliyiz. Güneydoğu Bölgemiz de özellikle çocuk nüfusu bakımından kalabalık olan bir bölge. İlk olarak Güneydoğu'ya inmememizin sebebi önümüzde bir kış mevsimi olmasından kaynaklandı. Fakat daha sonradan gidemediğimiz illere giderek gerekli eğitimlerin verilmesini sağlayacağız" diyerek sözlerini sonlandırdı.

Ontex MENA Pazarlama Direktörü Murat Elgün de yapılan çalışmanın işin ticari boyutundan çok büyük bir amaca hizmet edilmek üzere ortaya çıktığını dile getirerek, "Annelere bebeklerini yetiştirirken onlara yardımcı olmaya çalışacağız. Tabi biz durumu ürün ortaya koyarken de yapıyoruz. Fakat sadece en iyi ürünü çıkartmanın yeterli olmadığını düşünerek annelerin bu dönemde uzman bilgisine ihtiyacı olduğu konulara onlara destek olmak istedik" şeklinde konuştu.

"Her anne uzman kişilere ulaşma imkanına sahip olamıyor"

Seren Fosforoğlu da sanatçı kimliğinin yanı sıra anne olmanın da verdiği duygulardan dolayı böyle bir projenin içinde yer almaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Çok heyecan verici bir çalışma. Çünkü 14 lokasyonda anneleri bilinçlendirmek üzere buluşacağız. Her anne maalesef yetkili ya da uzman kişilere ulaşma imkanına sahip olamıyor. Bazen internetten ya da sağdan soldan yanlış bilgiler alabiliyorlar. Biz bu proje ile annelerin ayağına gidip onları istedikleri doğrultuda bilinçlendireceğiz" diye konuştu.