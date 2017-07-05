Annelerin Alışveriş Önceliği Bebek Arabası ve Puset"

sahibinden.com verilerine göre yılın ilk 6 ayında sitenin "Anne & Bebek" kategorisinde en çok bebek arabası ve puset öne çıktı. Bebek arabası ve pusetler ortalama 400 TL'den satışa sunulurken, bebek mobilyaları da en fazla ilgi çeken ürünler arasında ikinci sırada yer aldı.



sahibinden.com'un "İkinci El ve Sıfır Alışveriş" ana kategorisindeki "Anne & Bebek" kategorisine ait 2017 yılının ilk altı aylık verileri açıklandı.



Verilere göre Anne & Bebek kategorisinde ilk sırayı bebek arabası ve puset, çocuk oto koltuğu ve ana kucağından oluşan taşıma ürünleri ilanları alıyor. Ocak-Haziran döneminde bu kategorideki, bebek arabası ve pusetler ortalama 400 TL'den, çocuk oto koltuğu ortalama 260 TL'den, ana kucağı ise ortalama 250 TL'den satışa sunuldu.



sahibinden.com verilerine göre taşıma ürünlerinden sonra en çok ilgi gören ürünler bebek mobilyaları oldu. Bebek mobilyaları arasında beşik ve yataklar öne çıkarken, bunu bebek odası takımı ve gardırop izledi. Beşik ve yataklar, ortalama 200 TL'den satışa sunulurken bebek odası takımı ortalama 700 TL, gardıroplar da ortalama 200 TL'den alıcı buldu.





sahibinden.com'un Anne & Bebek kategorisinde taşıma, mobilya ve güvenlik ürünlerinin yanı sıra, anne ve bebeğin ihtiyaç duyabileceği emzirmeden sağlık ve hijyene, bebek giyiminden beslenme ve ev tekstiline binlerce ürün yer alıyor.