Annelerimize hediye olarak en fazla giyim ürünü alıyoruz
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Annelerimize hediye olarak en fazla giyim ürünü alıyoruz

Annelerimize hediye olarak en fazla giyim ürünü alıyoruz
08.05.2020 10:24 | Son Güncelleme: 08.05.2020 10:24

'Anneler Günü' başlıklı araştırmanın sonuçlarına göre, Katılımcıların yüzde 82'si Anneler Günü'nü unutmadığını söylerken, yüzde 62'si hediye için ortalama 100-500 TL arasında bir bütçe ayırdığını dile getirdi.

'Anneler Günü' başlıklı araştırmanın sonuçlarına göre, Katılımcıların yüzde 82'si Anneler Günü'nü unutmadığını söylerken, yüzde 62'si hediye için ortalama 100-500 TL arasında bir bütçe ayırdığını dile getirdi. Bu özel gün için annesine hediye almak isteyen katılımcıların yüzde 32'si giyim ürünlerini tercih edeceğini söyledi.

Dünya ülkeleri arasındaki kültür farklılıklarına rağmen Anneler Günü, istisnai durumlar dışında benzer bir şekilde kutlanıyor. Ülkelerin çoğunda, çocuklar tarafından annelerine çiçekler, takılar, parfümler vb. hediyeler sunuluyor. Çeşitli aktivite ve eğlenceler düzenleniyor. Bugüne özel üretilen ve satılan tonlarca çiçek, kart ve diğer farklı hediyelerle birlikte ticari bir hareketlilik yaşanıyor.

Online araştırma şirketi DOR insight, bu yıl koronavirüs gölgesinde kutlanacak olan 'Anneler Günü' ile ilgili bir tüketici davranışları araştırması yaptı. 4-6 Mayıs 2020 tarihleri arasında online olarak tamamlanan araştırmaya, Türkiye kent temsili 3 bin 101 kişi katıldı.

Kadınlar giyim, erkekler küçük ev eşyası

Yapılan araştırmada, Anneler Günü'nde annesine hediye almak isteyen katılımcıların yüzde 32'si giyim, yüzde 27'si küçük ev aletleri, yüzde 12'si takı, yüzde 7'si elektronik eşya, yüzde 5'i hediye çeki, yüzde 4'ü çiçek, diğer bir yüzde 4'ü ise beyaz eşya almayı düşünüyor. Kadın katılımcıların yüzde 37'si annelerine hediye olarak giyim tercih ederken, erkek katılımcıların yüzde 30'u annelerine hediye olarak küçük ev aletleri almayı planlıyor.

Ankete katılanların yüzde 54'ü salgının hediye bütçelerini etkilemeyeceğini belirtti. Katılımcıların yüzde 62'si hediye alırken ortalama 100-500 TL arasında bir bütçe ayırdıklarını dile getirdi. Yüzde 23'ü 100 TL'den daha düşük bir bütçe ayırırken, yüzde 15'i ise 500 TL ve üzeri bir bütçe ayırabileceklerini kaydetti.

Katılımcılara annelerine hangi sıklıkla hediye aldıkları sorulduğunda katılımcıların yüzde 50'si sadece özel günlerde hediye aldıklarını belirtirken, yüzde 22'si altı ayda bir, yüzde 19'u iki ayda bir, yüzde 8'i ise her ay hediye aldığını söyledi, yüzde 1'lik kesimin cevabı ise "Hediye almıyorum" oldu.

Daha çok online alışveriş yapılacak

Ankete katılanların yüzde 82'si Anneler Günü'nü unutmadığını belirtti. Katılımcıların yüzde 75'i Anneler Günü hediyelerini online'dan, yüzde 25'i ise mağazalardan almayı tercih edeceklerini söyledi.

Salgın, kutlamaları olumsuz etkileyecek

Katılımcıların yüzde 77'si koronavirüs salgınının Anneler Günü kutlamasını olumsuz etkileyeceğini düşündüğünü dile getirdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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