Annelerimiz İçin Yüzlerce Hediye Seçeneği Marks & Spencer'da!

"Hayatı İyi Yaşa" mottosuyla sunduğu seçkin stilini, içinde kendinizi iyi hissedeceğiniz ürünlerine yansıtan İngiliz perakende devi Marks & Spencer, Mayıs ayını cıvıl cıvıl renkleriyle karşılıyor.

Şıklığın ve kalitenin adresi Marks & Spencer, farklı tarz ve beğenilere hitap eden geniş ürün yelpazesi ile bu yıl da baştacı annelerimizi mutlu etmenin ideal adresi oluyor. Farklı model ve renklerde elbise ve gömleklerden rahat ve tarz ayakkabı modellerine, aksesuarlardan çantalara uzanan zengin ürün grubuyla her zevke uygun hediye bulmak mümkün.

Serin tutan yapısı ile özellikle bahar ve yaz aylarında tercih edilen keten elbise, gömlek, şort ve pantolonlar, çeşitli yaka kesimleriyle her tarza hitap eden rengarenk tişörtler, floral desenli bluzlar ve bahar aylarının kurtarıcılarından trikolar hediye alternatiflerinde ilk sıralarda yer alıyor.

Annelerimizi mutlu edecek hediyeler sadece bunlarla kalmıyor, kusursuz bir stilin tamamlayıcıları aksesuarlar da seçenekler arasında bulunuyor. Geçmişten günümüze modası geçmeyen zamansız parçalardan hasır çanta ve şapkalar, sıcak günlerin kurtarıcısı süet terlikler, floral desenli şallar annelerimize hem rahat hem de şık olma imkanı sunuyor.

Marks & Spencer'ın kullanışlı ve şık iç giyim koleksiyonundaki rahat kesimli pijama ve gecelikler de annelerinin evdeki konforunu ve keyfini düşünüp annelerini şımartmak isteyenler için farklı bir hediye seçeneği oluşturuyor.

Dekorasyon tutkunu anneler için ise pastel tonlarda desenli yastıklar, mis kokulu mumlar, oda esansları, çerçeve ve şık koltuk örtü seçenekleri bulmak mümkün.

Üstelik 24 Nisan – 13 Mayıs arası her 350 TL'lik alışverişiniz için 100 TL, her 600 TL'lik alışverişiniz için ise 200 TL hediye çeki tüm Marks & Spencer mağazalarında sizleri bekliyor!