Anneleri ölen 6 kırlangıcı şırıngayla besliyor
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Anneleri ölen 6 kırlangıcı şırıngayla besliyor

Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ - Haberler | Güncel

BURSA'da yuvada anneleri ölen 6 kırlangıç yavrusunu, hayvansever Fatma Terkenli (50) sahiplendi.

BURSA'da yuvada anneleri ölen 6 kırlangıç yavrusunu, hayvansever Fatma Terkenli (50) sahiplendi. Sıcak su torbasıyla yavruların vücut ısılarını dengeleyen Terkenli, hazırladığı mamayı yavrulara şırıngayla yedirmeye başladı.

İnegöl ilçesinin Mahmudiye Mahallesi'nde oturan bir kişi, evinin bacasının üzerinde yumurtlayan kırlangıcın yuvada öldüğünü ve 6 yavrusu olduğunu görerek durumu itfaiyeye bildirdi. Gelen itfaiye ekipleri, yavruların olduğu kırlangıç yuvasını bacadan aldı. Yavru kırlangaçları, İnegöl Doğal Hayatı Koruma Derneği üyesi Fatma Terkenli, sahiplendi. Yavruların soğuktan ölmemesi için yanlarına sıcak su torbası koyan Terkenli, beslenmeleri için özel mama hazırladı. Terkenli mamayı yavru kuşlara şırınga ile yedirmeye başladı. Yuva sıcaklığı ve yavruların beslenmeleri için yoğun çaba harcayan Terkenli, "Yavrulara bebek gibi bakıyorum" dedi.

'TEK TEK BESLİYORUM'

Kuşlara bakım sürecini anlatan Fatma Terkenli, "Dernek üyeleri olarak pandemi sürecinde doğa hayvanlarını besleme çalışması yapıyoruz. Ramazanda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bugün itfaiye ekipleri, annesi ölmüş olan yavru kırlangıçları kurtardılar. Ben de hayvansever olarak 6 yavruyu sahiplendim. Kırlangıçlara bakmak için bir veterinerden destek aldım. Mamalarını hazırlayıp, enjektör ile tek tek besliyorum. Daha yeni yumurtadan çıkmışlar. Elimden geleni yapıyorum. Bebek gibi bakıyorum onlara. İnşaallah yaşarlar, büyürler de doğaya salarız" dedi.


- Bursa
Anneleri ölen 6 kırlangıcı şırıngayla besliyor
Anneleri ölen 6 kırlangıcı şırıngayla besliyor
Anneleri ölen 6 kırlangıcı şırıngayla besliyor
Anneleri ölen 6 kırlangıcı şırıngayla besliyor
Anneleri ölen 6 kırlangıcı şırıngayla besliyor
Anneleri ölen 6 kırlangıcı şırıngayla besliyor
Anneleri ölen 6 kırlangıcı şırıngayla besliyor
Anneleri ölen 6 kırlangıcı şırıngayla besliyor
Anneleri ölen 6 kırlangıcı şırıngayla besliyor
Anneleri ölen 6 kırlangıcı şırıngayla besliyor
Anneleri ölen 6 kırlangıcı şırıngayla besliyor
Anneleri ölen 6 kırlangıcı şırıngayla besliyor
Anneleri ölen 6 kırlangıcı şırıngayla besliyor
Anneleri ölen 6 kırlangıcı şırıngayla besliyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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