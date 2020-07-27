Anneleri ölen yavru kedilere hayırseverler sahip çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Anneleri ölen yavru kedilere hayırseverler sahip çıktı

Anneleri ölen yavru kedilere hayırseverler sahip çıktı Sivas'ta faaliyet gösteren bir yardımlaşma grubu anneleri ölen iki yavru kediye bir evin bahçesinde gözleri gibi bakıyor Sivas'ta faaliyet gösteren bir yardımlaşma grubu anneleri ölen iki yavru kediye bir evin bahçesinde gözleri gibi bakıyor.

27.07.2020 10:59 | Son Güncelleme: 27.07.2020 11:06

Anneleri ölen yavru kedilere hayırseverler sahip çıktı

Sivas'ta faaliyet gösteren bir yardımlaşma grubu anneleri ölen iki yavru kediye bir evin bahçesinde gözleri gibi bakıyor

SİVAS - Sivas'ta faaliyet gösteren bir yardımlaşma grubu anneleri ölen iki yavru kediye bir evin bahçesinde gözleri gibi bakıyor.

Hayvanlara yönelik şiddetlerin arttığı günümüzde Sivas'ta bir yardımlaşma grubu annesi ölen iki kediye sahip çıkarak hayvan sevenlere umut oldu. Grup, boş bir arazide buldukları yavru kedileri bir süre biberon ve şırınga ile besledi. Ölmek üzere olan yavru kedilerden birini ise veterinere götürerek tedavi ettirdi. Kedilere 'Haydut' ve 'Çokomel' ismini veren grup üyeleri, yavrulara yardım grubuna ait olan bir evin bahçesinde gözleri gibi bakıyor. Grup üyelerinden Deniz Gölbaşı, "Annelerini köpek boğmuş. Bulduğumuzda yavrular çok küçüktü. Biberonla falan beslenmeleri lazımdı. Öyle olunca bizde buraya getirdik" dedi.

Yavrulara gözleri gibi baktılar

Gölbaşı, yardım kuruluşu olarak bakıldığında sadece insanlara yardım ettikleri gibi görünse de aslında misyonlarının tüm canlılara karşı olduğunu belirterek, "Yavrulardan bir tanesi çok kötü durumdaydı. Bir gözü tamamen kapanmıştı. Kör olma durumu vardı. Veterinere götürdük. Tedavilerini yaptırıp ilaçlarını aldık. Şimdi gözleri gayet canlı bakıyor. İlaçlarını yapıyoruz, tedavilerini yapıyoruz. Biberonla beslemekten de geçtiler, artık kendileri ağızdan da beslenebiliyorlar" ifadelerini kullandı.

Hayvan cinayetleri ve tecavüzleri son bulmalı

Deniz Gölbaşı, toplumda hayvan cinayetlerinin kadın cinayetlerinin azaltılmasının önemli olduğunu dile getirerek, "Son dönemlerde kadın cinayetleri, hayvan cinayetleri, hayvan tecavüzleri gibi olaylarla sık karşılaşıyoruz. Özellikle medyada geçen bir durum söz konusuydu.Bir Golden cinsi köpeğin tecavüz edilerek öldürülmesi söz konusu. Bu anlamda baktığınız zaman bunlar oldukça önemli olaylar. Biz toplumda bunları ne kadar azaltabilirsek bizim için o kadar çok önemli" şeklinde konuştu.

Anneleri ölen yavru kedilere hayırseverler sahip çıktı

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: YKS'nin TYT oturumunda 5 ilden 5 birinci çıktı Güncel
Son Dakika: YKS'nin TYT oturumunda 5 ilden 5 birinci çıktı
7 kez ölümden dönen adama arkadaşları 'Kedi gibi 9 canlısın' esprisi yapıyor Yaşam
7 kez ölümden dönen adama arkadaşları "Kedi gibi 9 canlısın" esprisi yapıyor
Uğur Akkuş, tavırlarından rahatsız olduğu Kerimcan Durmaz'ın üzerine yürüdü Magazin
Uğur Akkuş, tavırlarından rahatsız olduğu Kerimcan Durmaz'ın üzerine yürüdü
'Cinsel içerikli mesaj' cinayetinin sanığı: 8 aydır vicdan azabı çekiyorum 3. Sayfa
"Cinsel içerikli mesaj" cinayetinin sanığı: 8 aydır vicdan azabı çekiyorum
Hatalı basılan 50 TL'yi Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak için 75 bin TL'ye satışa çıkardı Ekonomi
Hatalı basılan 50 TL'yi Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak için 75 bin TL'ye satışa çıkardı
MasterChef yarışmacısı Kayhan Özekin, Somer Sivrioğlu'nun Ali Nazik'le ilgili hikayesini anlattı! Jürilerin ağzı açık kaldı Magazin
MasterChef yarışmacısı Kayhan Özekin, Somer Sivrioğlu'nun Ali Nazik'le ilgili hikayesini anlattı! Jürilerin ağzı...
Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi
Belediye başkanının, nikahını kıydığı şoförünün karısıyla yasak aşk skandalı patlak verdi
Görgü tanığı, Mersin'de 5 askerimizin şehit olduğu kazayı anlattı
Görgü tanığı, Mersin'de 5 askerimizin şehit olduğu kazayı anlattı
AK Parti'den 'hilafet' tartışmalarıyla ilgili açıklama: Cumhuriyetimiz gözbebeğimizdir
AK Parti'den 'hilafet' tartışmalarıyla ilgili açıklama: Cumhuriyetimiz gözbebeğimizdir
Kızları, sevdiği çocuğa kaçan aile, ev basıp rastgele ateş açtı! Ortalık savaş alanına döndü
Kızları, sevdiği çocuğa kaçan aile, ev basıp rastgele ateş açtı! Ortalık savaş alanına döndü
Son Dakika: Kamu işçilerine verilecek ilave tediyeler bugün ödenecek
Son Dakika: Kamu işçilerine verilecek ilave tediyeler bugün ödenecek
Karşıyakalı futbolcular, oyunun çabuk başlaması için rakip oyuncuyu sahanın dışına taşıdı
Karşıyakalı futbolcular, oyunun çabuk başlaması için rakip oyuncuyu sahanın dışına taşıdı
Ayasofya Camii'ndeki kedi Gli'nin sağlığı tehlike altında
Ayasofya Camii'ndeki kedi Gli'nin sağlığı tehlike altında
Gelin arabasının arkasındaki yazı görenleri güldürdü
Gelin arabasının arkasındaki yazı görenleri güldürdü
Meteoroloji'den 6 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 6 il için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
Güzellik merkezleri arasında müşteri kapma kavgası sokağa taştı: 2 yaralı
Güzellik merkezleri arasında müşteri kapma kavgası sokağa taştı: 2 yaralı
Haftalık burç yorumları: 27 Temmuz - 2 Ağustos burç yorumları
Haftalık burç yorumları: 27 Temmuz - 2 Ağustos burç yorumları
Menajerler, Mohamed Elneny'i Trabzonspor'a önerdi
Menajerler, Mohamed Elneny'i Trabzonspor'a önerdi
Belçim Bilgin, Hekimoğlu'nun kadrosuna dahil oldu
Belçim Bilgin, Hekimoğlu'nun kadrosuna dahil oldu
Oyuncu Yağmur Tanrısevsin Bodrum'da yeni aşkıyla yakalandı
Oyuncu Yağmur Tanrısevsin Bodrum'da yeni aşkıyla yakalandı
Pınar'ı katleden caninin mekanına yazılan 'katil' yazısı, ailesi tarafından kapatıldı
Pınar'ı katleden caninin mekanına yazılan "katil" yazısı, ailesi tarafından kapatıldı
Son Dakika: Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi: 5 asker şehit oldu, 10 asker yaralandı
Son Dakika: Mersin'de askerleri taşıyan otobüs devrildi: 5 asker şehit oldu, 10 asker yaralandı
Erdoğan, kabineyi bugün topluyor! Kurban Bayramı için yeni tedbirler alınacak
Erdoğan, kabineyi bugün topluyor! Kurban Bayramı için yeni tedbirler alınacak
Takım arkadaşının 'Bize ihanet etti' dediği Özer Hurmacı'dan açıklama geldi
Takım arkadaşının "Bize ihanet etti" dediği Özer Hurmacı'dan açıklama geldi
Moda sektörüne adım atan Nebahat Çehre, 40 parçalık özel koleksiyon hazırladı
Moda sektörüne adım atan Nebahat Çehre, 40 parçalık özel koleksiyon hazırladı
Akıntıya kapılan 13 yaşındaki kız çocuğu, boğularak hayatını kaybetti
Akıntıya kapılan 13 yaşındaki kız çocuğu, boğularak hayatını kaybetti
Emre Belözoğlu için çok konuşulacak iddia: Kararından vazgeçti, 1 yıl daha oynamak istiyor
Emre Belözoğlu için çok konuşulacak iddia: Kararından vazgeçti, 1 yıl daha oynamak istiyor
Şeyma Subaşı, pembe mayolu pozlarıyla göz kamaştırdı
Şeyma Subaşı, pembe mayolu pozlarıyla göz kamaştırdı
Sahte avukat, iş vaadiyle kandırdığı kadınların 30 bin lirasını dolandırdı
Sahte avukat, iş vaadiyle kandırdığı kadınların 30 bin lirasını dolandırdı
Göksel Gümüşdağ, Volkan Babacan iddialarını yalanladı: Kimseye vermek gibi bir düşüncemiz yok
Göksel Gümüşdağ, Volkan Babacan iddialarını yalanladı: Kimseye vermek gibi bir düşüncemiz yok
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatih Sultan İlhan Cihaner Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Şeyma Subaşı Belçim Bilgin Murat Dalkılıç Seyfi Dursunoğlu
Spor Okan Buruk Caner Erkin Fatih Terim Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Çocuk Bursa Futbolcu Instagram
Şu an buradasınız: Anneleri ölen yavru kedilere hayırseverler sahip çıktı - Sivas
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.7.2020 11:45:58. #1.15#
title