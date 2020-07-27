Anneleri ölen yavru kedilere hayırseverler sahip çıktı Anneleri ölen yavru kedilere hayırseverler sahip çıktı Sivas'ta faaliyet gösteren bir yardımlaşma grubu anneleri ölen iki yavru kediye bir evin bahçesinde gözleri gibi bakıyor Sivas'ta faaliyet gösteren bir yardımlaşma grubu anneleri ölen iki yavru kediye bir evin bahçesinde gözleri gibi bakıyor.

Anneleri ölen yavru kedilere hayırseverler sahip çıktı

Sivas'ta faaliyet gösteren bir yardımlaşma grubu anneleri ölen iki yavru kediye bir evin bahçesinde gözleri gibi bakıyor

SİVAS - Sivas'ta faaliyet gösteren bir yardımlaşma grubu anneleri ölen iki yavru kediye bir evin bahçesinde gözleri gibi bakıyor.

Hayvanlara yönelik şiddetlerin arttığı günümüzde Sivas'ta bir yardımlaşma grubu annesi ölen iki kediye sahip çıkarak hayvan sevenlere umut oldu. Grup, boş bir arazide buldukları yavru kedileri bir süre biberon ve şırınga ile besledi. Ölmek üzere olan yavru kedilerden birini ise veterinere götürerek tedavi ettirdi. Kedilere 'Haydut' ve 'Çokomel' ismini veren grup üyeleri, yavrulara yardım grubuna ait olan bir evin bahçesinde gözleri gibi bakıyor. Grup üyelerinden Deniz Gölbaşı, "Annelerini köpek boğmuş. Bulduğumuzda yavrular çok küçüktü. Biberonla falan beslenmeleri lazımdı. Öyle olunca bizde buraya getirdik" dedi.

Yavrulara gözleri gibi baktılar

Gölbaşı, yardım kuruluşu olarak bakıldığında sadece insanlara yardım ettikleri gibi görünse de aslında misyonlarının tüm canlılara karşı olduğunu belirterek, "Yavrulardan bir tanesi çok kötü durumdaydı. Bir gözü tamamen kapanmıştı. Kör olma durumu vardı. Veterinere götürdük. Tedavilerini yaptırıp ilaçlarını aldık. Şimdi gözleri gayet canlı bakıyor. İlaçlarını yapıyoruz, tedavilerini yapıyoruz. Biberonla beslemekten de geçtiler, artık kendileri ağızdan da beslenebiliyorlar" ifadelerini kullandı.

Hayvan cinayetleri ve tecavüzleri son bulmalı

Deniz Gölbaşı, toplumda hayvan cinayetlerinin kadın cinayetlerinin azaltılmasının önemli olduğunu dile getirerek, "Son dönemlerde kadın cinayetleri, hayvan cinayetleri, hayvan tecavüzleri gibi olaylarla sık karşılaşıyoruz. Özellikle medyada geçen bir durum söz konusuydu.Bir Golden cinsi köpeğin tecavüz edilerek öldürülmesi söz konusu. Bu anlamda baktığınız zaman bunlar oldukça önemli olaylar. Biz toplumda bunları ne kadar azaltabilirsek bizim için o kadar çok önemli" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA