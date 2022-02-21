Anneleri ölen kuzulara bebek şefkati

YÜKSEKOVA, HAKKARİ (İHA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Gülsüm Avcı (54) adlı kadın, anneleri ölen 3 kuzuya çocukları gibi bakarak biberonla besliyor.

İlçe merkezine 18 kilometre uzaklıkta bulunan Kısıklı köyünde yaşayan Gülsüm Avcı, anneleri ölen 3 kuzuyu evine alarak bakmaya başladı. Kuzuların hayatta kalabilmeleri için eve alıp biberonla besleyen Avcı, onların artık evin neşesi olduğunu söyledi. Ev içinde kuzuların sürekli peşinden geldiğini söyleyen Avcı, "Misafir geldiğinde de kuzular onların ilgilerini çekiyor. Bir çocuk gibi hepsi ev içinde oynamayı seviyor" dedi.

Ekmek pişirip koyunlara da bakan Avcı, "Kuzular annesiz kaldı. Bende ölmesin diye evime aldım ve bakmaya başladı. Onlara her gün hazır süt alarak çocuk gibi biberonla besliyorum. Onları beslerken bir yandan da onlar üşümesin diye kaldıkları odada soba yakıyorum. Bizim geçimimizde zaten koyun üzerinedir. Onlar hepsi benim kuzularım, onlara en iyi şekilde bakıyorum. Şimdilik durumları çok iyi. Onlar bu eve alıştı, bende onlara alıştım. Ben yemek yaptığımda mutfağa kadar peşimde geliyorlar. Nereye gitsem hep peşimdeler. 3 kuzum artık benim için birer çocuk. Ben bununla beraber tüm işlerimi de yapıyorum" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ