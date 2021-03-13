Anneleri ölen iki oğlağı evde biberonla besliyorlar
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Anneleri ölen iki oğlağı evde biberonla besliyorlar

13.03.2021 11:25 | Son Güncelleme: 13.03.2021 11:39
Anneleri ölen iki oğlağı evde biberonla besliyorlar

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çiftçilik yaparak geçimini sağlayan aile, anneleri doğumdan sonra ölen oğlakları evlerinde biberonla besliyor.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde çiftçilik yaparak geçimini sağlayan aile, anneleri doğumdan sonra ölen oğlakları evlerinde biberonla besliyor.

Kaygana Mahallesi'nde çiftçi Mehmet Yerlikaya'nın keçisi, 1 hafta önce doğum yaptıktan kısa süre sonra telef oldu.

Annesiz kalan siyah ve kahverengi iki oğlağı havaların soğuk olması nedeniyle evlerine alan aile, "Yaman" ve "Nazar" ismini verdikleri hayvanları evlatlarından ayırmıyor.

Oğlaklara gözü gibi bakan aile, onları biberonla süt vererek özenle büyütüyor.

"Bizim için moral kaynağı oldular"

Mehmet Yerlikaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Oğlaklara evde çok iyi bakıyoruz. Çocuklarımla, biberonla süt vererek onları büyütüyoruz. Gün boyunca evin içerisinde koşturuyorlar. Çocuklarım da peşlerinden koşuyor. Bizim için moral kaynağı oldular." diye konuştu.

5 yaşındaki oğulları Melih'in oğlaklarla yatıp kalktığını dile getiren Yerlikaya, "Melih evin içerisinde sürekli onlarla birlikte. Onları çok seviyor. Sık sık biberonla süt veriyor. Öksüz yavruları bakıp büyüttükten sonra babaannesine göndereceğini söylüyor." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, oğlakları havaların ısınmasıyla otlaklara çıkaracağını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Çetin

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