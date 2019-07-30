Anneleri ölen 8 köpek yavrusuna belediye işçisi sahip çıktı

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde belediye işçisi Akın Ayerdem, anneleri ölen 8 köpek yavrusunu biberonla besliyor.

Ayerdem, anneleri araç çarpması sonucu ölen 8 köpek yavrusuna günde 4 kez biberonla süt veriyor.

Hayvan barınağında, kendisine ait dinlenme alanında yavru köpeklerle ilgilenen Ayerdem, onlarla yakından ilgileniyor.

Ayerdem, AA muhabirine, "Dört gün önce ihbar üzerine Büyük Tuzhisar Mahallesine gittiğimde anneleri araç çarpması sonucu ölen köpek yavrularını barınağımıza getirdim. Yavruları her gün biberonla besliyor, bakımlarıyla ilgileniyorum. Belediye Başkanımız da yavrulara iyi bakılması talimatı verdi." dedi.

Yavrulara süt annelik yapacak köpek aradıklarını aktaran Ayerdem, bulamazlarsa minik köpeklerle kendisinin ilgilenmeye devam edeceğini belirtti.

Kaynak: AA