Anneleri ölen 5 yavru köpek, emin ellerde

06.01.2020 17:48 | Son Güncelleme: 06.01.2020 17:48

ANTALYA'da kent merkezine 42 kilometre uzaklıktaki Isparta yolu üzerinde ölen annelerinin baş ucunda çuval içerisinde bulunan 5 köpek yavrusu, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın talimatıyla barınağa teslim edildi.

Aksu ilçesi, Isparta yolu üzerinde arkadaşlarıyla birlikte aracıyla seyir halinde olan turizmci Salih Süslü, dün saat 16.00 sıralarında yol kenarında ölü bir köpek gördü. Köpeğin baş ucundaki çuvalda hareketlilik fark eden Süslü, aracı durdurarak çuvalı kontrol etti. Ağzı bağlı çuvaldan havlama sesi gelmesi üzerine Salih Süslü, birkaç gün önce öldüğü tahmin edilen anne köpeğin baş ucundaki çuvaldan 5 yavruyu çıkardı. Süslü, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Aksu Belediyesi'ni arayarak, yavrulara sahip çıkılmasını istedi. Ancak her iki belediyeden de yerlerinin olmadığı ve alamayacakları cevabını aldı. Bunun üzerine yavru köpekleri araca alan Süslü, köpekleri Aksu ilçesinde veterinere götürdü. Süslü, hayvanların bir günlük bakım ücretini ödedi.

Kaynak: DHA