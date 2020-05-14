Anneleri öldürülen köpekleri, biberonla besleyip hayata bağladı
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Anneleri öldürülen köpekleri, biberonla besleyip hayata bağladı

Antalya'da hayvansever Filiz Karatepe, silahla öldürülen köpeğin yeni doğmuş 7 yavrusunu biberonla besliyor.

Anneleri öldürülen köpekleri, biberonla besleyip hayata bağladı
14.05.2020 15:40 | Son Güncelleme: 14.05.2020 15:40

Antalya'da hayvansever Filiz Karatepe, silahla öldürülen köpeğin yeni doğmuş 7 yavrusunu biberonla besliyor. Hayvanseverleri üzen olay sonrası araştırma başlatan polis, mahalle sakinlerinden bilgi aldı. 

Döşemealtı ilçesi Yeşilbayır Mahallesi'nde yürüyüş yapan hayvansever Gülçin Ayan Yılmaz, ağaçlık alanda silahla öldürülmüş bir köpek buldu. Köpeğin yavruları olabileceği ihtimali üzerine çevreyi araştıran Yılmaz, yakınındaki kayalıkların arasında 7 yavruyu fark etti. Yılmaz, komşusu Filiz Karatepe'yi arayıp yardım isteyerek, kutuya koyduğu yavrularla ormanlık alandan ayrıldı. Çok sayıda kedi ve köpek besleyen Karatepe, yavrulara sahip çıkıp, evine getirdi. Evinde kutu içerisine yerleştirdiği yavru köpeklerin bakımını yapan Karatepe, onları bebek maması bulunan şırıngayla beslemeye başladı.Karatepe'nin bir gündür evinde beslediği yavru köpeklere, diğer hayvanseverler de mama yardımı yaptı. Karatepe'yi ziyarete gelen hayvanseverler yavruların beslenmesine yardımcı oldu. Anneleri olmadığı için yavru köpekleri beslemeye karar verdiğini antalan Karatepe, "Komşum ağlayarak bir köpeğin vurulduğunu söyledi. Anne ölmüştü. Memeleri olduğu için yavruları olacağını düşündük. Kayalık dibinde 7 yavru bulduk. Yavruları cins olmadıkları için kimse sahiplenmek istemez. Ben sahip çıkacağım. Genç hayvanseverler yardıma geldi. Beni mutlu etti. Polislerin saldırganı bulmasını istiyoruz" dedi.

Anne köpeğin silahla öldürülmesinin ardından polis de olayla ilgili araştırma başlattı. Mahalle sakinleri ile görüşen polis, şüphelinin bulunması için bilgi aldı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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