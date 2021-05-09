Anneleri mutlu etmek için mesafe tanımadılar
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Anneleri mutlu etmek için mesafe tanımadılar

Anneleri mutlu etmek için mesafe tanımadılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehir dışında eğitim gören öğrencilerin çiçeklerini Kocaeli'nde ikamet eden annelere ulaştırdı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehir dışında eğitim gören öğrencilerin çiçeklerini Kocaeli'nde ikamet eden annelere ulaştırdı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehir dışında öğrenim gören ve pandemi nedeniyle ailelerinin yanına gelemeyen öğrenciler için önemli bir etkinlik düzenledi. Mesafelerin sevgiye engel olamadığı etkinlik kapsamında, evlatlarının gönderdikleri çiçekler Büyükşehir Belediyesi'nin girişimiyle annelere ulaştırıldı. Evladı gurbette olan anneler için yapılan etkinlik için bir başvuru formu oluşturuldu. Annelerinden uzakta yaşayıp formu dolduran ve katılım şartları uygun olan kişilerin Kocaeli'de ikamet eden annelerinin adreslerine gidilerek, tebrik mesajları iletildi ve çiçekler hediye edildi. "Sevgiye Engel Değil Mesafeler" adı verilen etkinlik ile evlatlarının bu özel günde annelerini sevindirme imkanı sunuldu.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak hizmet veren Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Sevgiye Engel Değil Mesafeler" etkinliği kapsamında, başvuruda bulunan kişilerin tebrik mesajları çiçekler ile birlikte annelerinin adreslerine teslim edildi. Korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasına ilaveten şehirlerarası seyahat kısıtlamasının da olması nedeniyle, Kocaeli dışında yaşayan evlatlarına hasret kalan annelerin, hüzünlü bekleyişi çiçekler ile mutluluğa döndü. Evlatları tarafından gönderilen çiçekleri gören anneler, sevinçten havalara uçtu.

Türkiye'nin dört bir tarafından başvuruda bulunan kişilerin gönderdikleri çiçekler, Kocaeli'nin her yanına dağıtılarak annelerin mutlu olmalarına vesile olundu. Hakkari'den Darıca'ya, Ardahan'dan Gebze'ye, İzmir'den İzmit'e gönderdikleri çiçeklerle Anneler Günü'nde annelerini unutmayan evlatlar, mesafelerin sevgiye engel olmadığını göstermiş oldu. - KOCAELİ

Anneleri mutlu etmek için mesafe tanımadılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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