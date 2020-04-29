Anneleri maske üreten çocuklardan "evde kal" klibi Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, anneleri Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin Kadın Destek Merkezlerinde maske üretimi yapan çocuklar, çektikleri kliple "Evde kal" çağrısı yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, anneleri Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin Kadın Destek Merkezlerinde maske üretimi yapan çocuklar, çektikleri kliple "Evde kal" çağrısı yaptı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların maske ihtiyacını karşılamak için bünyesindeki 10 Kadın Destek Merkezi'nde günlük 60 bin üç katlı antibakteriyel maske üretiyor.

Burada gönüllülük esasıyla görev yapan kadınların çocukları, "Evde kal" çağrılarıyla annelerine destek oldu.

Çocuklar, velileri tarafından çekilen görüntülerde, "Annelerimiz sizin için maske yapıyor, siz de bizi seviyorsanız artık evde kalın", "Evde kal Türkiye" ve "Evde kal Şanlıurfa" ifadeleriyle çağrıda bulundu.

Büyükşehir Belediyesi tarafından klip haline getirilen görüntüler, "Büyükşehir Belediyemizin personeli sizler için 7/24 görevlerinin başında ama evlerinde, özlemle yollarını bekleyen küçük çocuklarının sizden küçük bir ricası var. İletelim istedik." notuyla sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Klip, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kaynak: AA