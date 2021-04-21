Anneleri doğum esnasında ölen yaban domuzları hayata tutundu
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Anneleri doğum esnasında ölen yaban domuzları hayata tutundu

İhlas Haber Ajansı / GÖKTEN CEYLAN - Haberler | Güncel

Anneleri doğum esnasında ölen yaban domuzları hayata tutundu Afyonkarahisar'da anneleri doğum yaptığı esnada köpek saldırısı sonucu ölen iki yaban domuzu yavrusu tedavi altına alınırken, yavrulardan birisi anneleri ile aynı kaderi paylaşıp ölürken diğeri ise biberon ile beslenmeye başladı.

Anneleri doğum esnasında ölen yaban domuzları hayata tutundu

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da anneleri doğum yaptığı esnada köpek saldırısı sonucu ölen iki yaban domuzu yavrusu tedavi altına alınırken, yavrulardan birisi anneleri ile aynı kaderi paylaşıp ölürken diğeri ise biberon ile beslenmeye başladı.

Sultandağı kırsalında vatandaşlar tarafından bulunan göbek bağları dahi kopmamış iki yaban domuzu yavrusu ihbar üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından koruma altına alındı. Hayvanların bir kaç günlük olduğunu belirleyen ekipler ardından yavru domuzları tedavileri için Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne getirdi. İki yavrudan biri çok güçsüz olduğu için hayata tutunamayarak ölürken, diğeri ise AKÜREM'in gönüllü öğrencileri tarafından özenle besleniyor. 3 haftalık olan yavru yaban domuzunun ise ilk günlerde yaşaması için bir öğrenci tarafından güçlenip, hayata tutunması amacı ile evinde sürekli süt ve biberon ile beslendiği öğrenildi.

Yavru domuzun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Anneleri doğum esnasında ölen yaban domuzları hayata tutundu
Anneleri doğum esnasında ölen yaban domuzları hayata tutundu
Anneleri doğum esnasında ölen yaban domuzları hayata tutundu
Anneleri doğum esnasında ölen yaban domuzları hayata tutundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKTEN CEYLAN

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