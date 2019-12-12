Anneleri babaları tarafından öldürülen kardeşlerden duruşmada duygulandıran sözler

12.12.2019 15:25 | Son Güncelleme: 12.12.2019 15:25

MERSİN'de şiddet uyguladığı için kendisinden boşanan eşi Filiz Kaplan'ı (42) silahla vurarak öldüren Murat Ceritlioğlu (45) hakim karşısına çıktı. Savunmasında alkol bağımlısı olduğunu söyleyen sanık, "Alkol beni yönlendirdi" ifadesini kullandı. Çiftin çocukları ise mahkemede babalarının annelerine sürekli şiddet uygulayıp, alkol ve uyuşturucu kullandığını söyleyerek, olay günü yaşadıklarını anlattılar. Annelerinin soyadını alan kardeşlerin anlattıkları salonda duygusal anlar yaşatırken, iki kardeş olay anı görüntülerini ise izlemek istemedi.

Olay, 28 Haziran günü merkez Toroslar ilçesi Turgut Türkalp Mahallesi'nde meydana geldi. 2 çocuk annesi Filiz Kaplan, sabah Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi'ndeki işine gitmek üzere evinden çıktı. Kaplan bu sırada, 1 yıl önce boşandığı Murat Ceritoğlu'nun silahlı saldırısına uğradı. Silahtan çıkan kurşunların isabet ettiği Filiz Kaplan, hayatını kaybetti. Olayın ardından Ceritlioğlu ve otomobille birlikte geldiği 3 arkadaşı gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Murat Ceritlioğlu tutuklandı, araçta bulunan diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Davanın ilk duruşması 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gördü. Duruşmaya hakkında 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan dava açılan tutuklu sanık Murat Ceritlioğlu, adli kontrol şartı ile serbest bırakılan şüpheli A.A., Filiz Kaplan'ın çocukları, ailesi ve taraf avukatları katıldı. Duruşmaya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Mersin Barosu Kadın Hakları Merkezi de müdahil oldu.'SENİ SEVMİYORUM' DEYİNCE KURŞUN YAĞDIRMIŞDuruşmada ilk olarak söz verilen sanık Murat Ceritlioğlu, ilk olarak ifade vermek istemedi. Ancak sonrasında karar değiştirerek olayı alkolün etkisi ile gerçekleştirdiğini öne sürdü. Olay günü kızından para almak için gittiği olay mahallinde eski eşi Filiz Kaplan'ı gördüğünü ve konuşup barışmak için yanına gittiğini ancak Filiz'in kendisine 'Seni sevmiyorum' diyerek hakaret ettiğini iddia eden zanlı, "Alkol bağımlılığım ve işsiz olduğum için boşandık. Evi ben almıştım. Boşandıktan sonra ev karşılığında bana 60 bin TL verdiler. Bir kısmını kızıma verdim. Sıkıştıkça kızımdan para istiyordum. Olay günü yine kızımdan para istemek için sabah eve gittim. Bu sırada Filiz'in evden çıktığını gördüm. Araçla yanına giderek, onu sevdiğimi barışmak istediğimi söyledim. Alkollü idim. Filiz bana hakaret etti. Alkolün yönlendirmesi ile silahı belimden çıkartıp ateş ettim.Bu olayı yapacak biri değildim. Aniden gelişti. Öldürmek istesem çalıştığı hastaneye gider öldürürdüm. Sonra arabaya binip gittik. Böyle olsun istemezdim" dedi.ANNEMİ HEP 'BOŞANIRSAN ÖLÜMLE BİTER' DİYE TEHDİT EDİYORDUDuruşmaya katılan Filiz Kaplan'ın 29'li yaşlardaki çocuklarının sözleri mahkemede duygusal anlar yaşattı. Selcan Kaplan, "Annem sürekli şiddet görüyordu. Sadece alkol değil, uyuşturucu da kullanıyordu. Annem para vererek boşanabildi. Olaydan 1 ay önce silah aldığını söyledi. Annemi hep 'boşanırsan ölümle biter' diye tehdit ediyordu. Olay günü sabah 06.12'de ağabeyimin sesine uyandım. 'Selcan kalk anne öldü' dedi. Annem yerde yatıyordu. Hepsinden şikayetçiyim. Sizin ve Allah'ın adaletine sığınıyorum. Yanındakiler olaydan sonra kutlama yapar gibi içki içmişler. Umarım bir insanı annesiz bırakmanın acısını yaşarlar" diye konuştu.ANNEM ELLERİMİN ARASINDA ÖLDÜFiliz Kaplan'ın diğer çocuğu Gökhan Kaplan ise şunları söyledi: "Bu şahsı değil baba olarak insan olarak bile görmüyorum. Şahıs anneme sürekli şiddet uyguluyordu. Evde sürekli uyuşturucu kullanıyordu. Annem dayanamayıp boşanma davası açtı ama şahıs boşanmak istemiyordu. 60 bin TL vererek boşandı annem. Boşandıktan sonra da tehditleri devam etti. Bana bıçak çekti. Olay günü annemin çığlığına uyandım. 'Gökhan' diye bağırdı. Annem yerde kanlar içinde yatıyordu. Ellerimin arasında öldü. Bir kadın ikiye ayrılırsa yarısı anne yarısı çocuktur. Bir kadın katledilirse hem anne hem çocuk ölür" ifadelerini kullandı. Gözü yaşlı çocuğun sözleri salondakiler tarafından alkışlandı.Duruşmaya katılan Filiz Kaplan'ın ağabeyleri de zanlının kendilerini de sürekli tehdit ettiğini, evlerinin kapılarını kırdığını söyledi. Tehdit altında olduklarını belirten ve haklarında koruma kararı bulunan Kaplan ailesinin fertleri, olay günü araçta yer alan 3 şüphelinin de tutuklanmasını istedi.Müşteki avukatları da olay günü araçta bulunan zanlıların eyleme iştirak ettiklerini söyleyerek, tutuklu yargılanmalarını talep etti.OLAYDAN SONRA İÇKİ İÇMİŞLERÖte yandan olay günü katil zanlısı Murat Ceritlioğlu ve araçta bulunan 3 şüphelinin şelaleye giderek içki içtikleri ortaya çıktı. Duruşmada olay anına ait kamera görüntülerinin izletileceği sırada Filiz Kaplan'ın çocukları dayanamayarak dışarı çıktı. Kamera görüntülerinde, evden çıkan Filiz Kaplan'ın yanına yaklaşan bir araçtan inen şahsın arkadan ateş ettiği, sonrasında hızla olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.DURUŞMA 16 OCAK'A ERTELENDİ

Savunmaları dinleyen mahkeme heyeti, tutuklu sanık Murat Ceritlioğlu'nun tutukluluk halinin devamına, diğer 3 şüphelinin ise adli kontrol şartı ile tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Duruşmaya katılmayan diğer şüpheliler H.G. ve M.D.'nin sonraki duruşmaya zorla getirilmesine karar verildi. Duruşma 16 Ocak 2020'ye ertelendi.

Kaynak: DHA