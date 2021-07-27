Annelere uyuşturucuyla mücadele semineri verildi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığınca 'En iyi narkotik polisi, anne" uygulaması kapsamında annelere uyuşturucuyla mücadele semineri verildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığınca 'En iyi narkotik polisi, anne" uygulaması kapsamında annelere uyuşturucuyla mücadele semineri verildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele konusunda başlatmış oldukları 'En iyi narkotik polisi, anne" uygulaması kapsamında Gölbaşı'nın Karaburun Köyünde 33, Besni'nin Eğerli Köyünde 41 olmak üzere 74 anne ve anne adayına seminer verildi. Uyuşturucuyla mücadele konusunda oldukça güzel bilgiler dinlediklerini söyleyen anneler, jandarma personellerine teşekkür etti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı