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Annelere özel hayatı kolaylaştıran hediyeler

Annelere özel hayatı kolaylaştıran hediyeler
05.05.2020 11:24 | Son Güncelleme: 05.05.2020 11:24

Anneler Günü özel kampanyası ile Vestel, 2-12 Mayıs tarihleri arasında Küçük Ev Aletleri, Elektrik Süpürge ve seçili Ankastre pişirici setlerde tavsiye edilen perakende fiyatlarında yüzde 15 indirim imkanı sunduğunu duyurdu.

Anneler Günü özel kampanyası ile Vestel, 2-12 Mayıs tarihleri arasında Küçük Ev Aletleri, Elektrik Süpürge ve seçili Ankastre pişirici setlerde tavsiye edilen perakende fiyatlarında yüzde 15 indirim imkanı sunduğunu duyurdu.

Yılın en özel zamanlarından biri olan Anneler Günü geldi. Annelerine sürpriz yapmak ve onların hayatını kolaylaştırmak isteyenler hediye arayışına girdi. Evlerde daha fazla vakit geçirilen, ev işlerine normalde olduğundan daha çok vakit ayrılan bugünlerde desteğe ihtiyaç duyan anneler olmak üzere tüm ev halkının hayatını kolaylaştırmak önemli.

Evdeki hayatı kolaylaştırmak için Vestel Küçük Ev Aletleri, Elektrikli süpürgeler ve seçili ankastre setler 2-12 Mayıs tarihleri arasında yüzde 15 indirim imkanı ile satışa sunuldu. Verilen bilgiye göre, blenderdan miksere, tost makinesinden kahve makinesine kadar onlarca Vestel Küçük Ev Aleti ve temizliğe yardımcı Vestel elektrikli süpürgeler indirimli olarak satışa sunuldu. vestel.com.tr'den verilen siparişlerin 24 saatte ulaştığı belirtildi.

Anneler Günü'ne özel reklam filmi: "Anlat ki kabarsın kekim, ben bu işte acemiyim"

Vestel'in yayınlan Anneler Günü'ne özel reklam filmi hakkında şu bilgiler verildi: "Koronavirüs salgını nedeniyle uzak kalınan annelere olan özlemi anlatıyor. Her konuda ilk danışılan isim olan anneler söz konusu mutfak olduğunda başrolü oynuyorlar. Reklam filminde mutfağa giren bir genç, annesinden destek istiyor. Anne-çocuk özlemi izleyiciye aktarılırken, mutfakta çaresiz kalmış bir gencin her seferinde annesini arayıp yardım istediği filmde jingle olarak "Bana Esmeyi Anlat" şarkısı "Bana Ekmeği Anlat" olarak kullanılıyor. Genç, acemi olduğu konularda şu sıralar birçok kişinin yaptığı gibi annesini görüntülü olarak arıyor ve ona danışıyor. Annesinin yönlendirmesi ve Vestel ürünlerinin yardımıyla daha iyi sonuçlar elde etse de annesi gibi yapamıyor. Filmin sonunda verilen mesajla annesini aramak için aslında yemek tariflerinin bir bahane olduğu, asıl nedenin annesine duyduğu özlem olduğu anlatılıyor". - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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