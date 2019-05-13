Annelerden Askerlere 'Anne Eli' Yemeği

MARDİN (İHA) – Mardin'in Kızıltepe ilçesi GAP İdaresi Çok Amaçlı Toplum Merkezi'nde (ÇATOM) kurs gören anneler bu sefer iftar yemeklerini Mehmetçik için pişirdi. Anneler kurdukları sofrada Mehmetçik ile birlikte iftar açtı.

Kızıltepe ÇATOM'da kurs gören kadınlar, Anneler Günü münasebetiyle pişirdikleri yemekleri Jandarma Komutanlığı'na götürdü. Anneler, vatan nöbeti uğruna kendi annelerinden uzak olan Mehmetçik'e yaptıkları yemekleri iftar sofrasında ikram etti. Programa Kaymakam Mehmet Yüzer ve eşi Filiz Yüzer de katıldı.

Burada konuşan ÇATOM sorumlu müdürü Bahar Yıldız, "Askerlerimiz annelerinden uzakta yaşıyor. Onlara anne eli ile yemekler yaptık. Bütün yemeklerimizi ÇATOM'da pişirdik. Kursiyerler ve eğitimcilerimiz birlikte yemekleri yaptı. Annelerden uzak oldukları için böyle önemli ve anlamlı bir günde askerlerimizi yalnız bırakmadık. Askerlerimize 4 çeşit yemek yaparak ikram ettik" dedi. - MARDİN

Kaynak: İHA