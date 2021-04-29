Son dakika haberi! Anneler, çocuklarıyla, ihtiyaç sahipleri için örgü bebek yapmaya başladı
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Son dakika haberi! Anneler, çocuklarıyla, ihtiyaç sahipleri için örgü bebek yapmaya başladı

İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ALİ ÇİFTÇİ - Haberler | Yaşam

Son dakika haber: Anneler, çocuklarıyla, ihtiyaç sahipleri için örgü bebek yapmaya başladı Bingöl'de anneler, çocuklarıyla birlikte öğretmenlerinin desteğiyle, örgü bebek yaparak satışa sunarken, elde edilecek gelirin ihtiyaç sahibi öğrenciler için harcanması kararlaştırıldı.

Anneler, çocuklarıyla, ihtiyaç sahipleri için örgü bebek yapmaya başladı

BİNGÖL - Bingöl'de anneler, çocuklarıyla birlikte öğretmenlerinin desteğiyle, örgü bebek yaparak satışa sunarken, elde edilecek gelirin ihtiyaç sahibi öğrenciler için harcanması kararlaştırıldı.

Genç ilçesindeki Şehit Murat Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde, bakanlığın 'Meslek Lisesi Ailelerle Buluşuyor' projesi kapsamında 'Bir İlmek Bin Mutluluk' sloganıyla bir çalışma başlatıldı. Okulun Çocuk Gelişimi Bölümü'nde başlatılan çalışma kapsamında 10 veli, 7 öğretmen ve 15 öğrenci, ihtiyaç sahibi çocuklar için amigurumi (örgü) oyuncak yapmaya başladı. Şimdiye kadar 250 oyuncak ören ve satışına başlayan kadınlar, sattıkları bebeklerin tüm gelirlini ihtiyaç sahipleri için ayırdı.

Projenin amacıyla ilgili bilgi veren Çocuk Gelişimi Öğretmeni Proje koordinatörü Serpil Haktanır, "Bakanlığımızın başlattığı 'Meslek Liseleri Ailelerle Buluşuyor' kapsamında 'bir ilmek bin mutluluk' sloganıyla yola çıktığımız amigurumi oyuncak yapımı atölyemizde devam ediyor. Amacımız hem velilerimize hem öğrencilerimize iş edindirmek hem de boş zamanlarını faydalı bir şekilde değerlendirmek. Üretilen amigurumi ve dolu oyuncakların satışını yaparak ihtiyaç sahibi velilerimize ve öğrencilerimize destek sunmak istiyoruz. Şuana kadar 250 oyuncak yaptık ve hemen hemen her gün atölyede buluşup oyuncak yapıyoruz" dedi.

"En azından ihtiyaç sahiplerini bir nebze de olsa sevindirebileceğiz"

Oğlunun öğretmeninin yönlendirmesiyle okuldaki projeye katılan ve oyuncak örmeye başlayan Tuba Yaşar, "Oğlum burada anasınıfına gidiyor. Öğretmeni beni aradı ve böyle bir proje olduğunu 'gelip yapar mısınız' dedi. 'Evet ben örgü örüyorum gelip yapabilirim' dedim. Zaten ben başlamıştım evde yapıyordum. Çok güzel oldu bu oyuncak bebekleri yapmak. En azından ihtiyaç sahiplerini bir nebze de olsa sevindirebileceğiz. Oğluma ve kızıma yaptım, bir de burada yapıyorum. İhtiyaç sahibi öğrencilere de gitsin. Emeği geçen herkese çok teşekkürler" şeklinde konuştu.

Çok güzel bir proje gerçekleştirdiklerini aktaran öğrencilerden Semanur Ortak da "Buraya öğretmen ve velilerimizle birlikte geliyoruz. Bu oyuncakları satacağız sonra da maddi durumu kötü olanlara destek olacağız" ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi! Anneler, çocuklarıyla, ihtiyaç sahipleri için örgü bebek yapmaya başladı
Son dakika haberi! Anneler, çocuklarıyla, ihtiyaç sahipleri için örgü bebek yapmaya başladı
Son dakika haberi! Anneler, çocuklarıyla, ihtiyaç sahipleri için örgü bebek yapmaya başladı
Son dakika haberi! Anneler, çocuklarıyla, ihtiyaç sahipleri için örgü bebek yapmaya başladı
Son dakika haberi! Anneler, çocuklarıyla, ihtiyaç sahipleri için örgü bebek yapmaya başladı
Son dakika haberi! Anneler, çocuklarıyla, ihtiyaç sahipleri için örgü bebek yapmaya başladı
Son dakika haberi! Anneler, çocuklarıyla, ihtiyaç sahipleri için örgü bebek yapmaya başladı
Son dakika haberi! Anneler, çocuklarıyla, ihtiyaç sahipleri için örgü bebek yapmaya başladı
Son dakika haberi! Anneler, çocuklarıyla, ihtiyaç sahipleri için örgü bebek yapmaya başladı
Son dakika haberi! Anneler, çocuklarıyla, ihtiyaç sahipleri için örgü bebek yapmaya başladı
Son dakika haberi! Anneler, çocuklarıyla, ihtiyaç sahipleri için örgü bebek yapmaya başladı
Son dakika haberi! Anneler, çocuklarıyla, ihtiyaç sahipleri için örgü bebek yapmaya başladı
Son dakika haberi! Anneler, çocuklarıyla, ihtiyaç sahipleri için örgü bebek yapmaya başladı
Son dakika haberi! Anneler, çocuklarıyla, ihtiyaç sahipleri için örgü bebek yapmaya başladı
Son dakika haberi! Anneler, çocuklarıyla, ihtiyaç sahipleri için örgü bebek yapmaya başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMET ALİ ÇİFTÇİ

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