Anneler uyuşturucuyla mücadele için sahaya çıktı
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Anneler uyuşturucuyla mücadele için sahaya çıktı

Anadolu Ajansı / Volkan Bayraktar - Haberler | Güncel

Bursa'da çocuklarını uyuşturucudan kurtarmak için mücadele eden 4 anne ile onlara destek veren 8 kadın, Zafersporlu futbolcularla gösteri maçı yaptı.

Bursa'da çocuklarını uyuşturucudan kurtarmak için mücadele eden 4 anne ile onlara destek veren 8 kadın, Zafersporlu futbolcularla gösteri maçı yaptı.

Zaferspor Kulübü Tesisleri'nde düzenlenen organizasyonda, anneler sahaya "Sağlıklı bir gelecek için spora evet, uyuşturucuya hayır" yazılı pankartla çıktı.

Etkinlikte, 21 yaşındaki oğlunun uyuşturucudan kurtulması için 9 yıldır mücadele veren Sevim Satılmış ile Zaferspor Teknik Direktörü Orhan Varoğlu'na plaket verildi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Aile Meclisi Derneği (AİLEMDER) Başkanı Şerafettin Torun, uyuşturucuyla mücadele ettiklerini, bağımlıları ikna edip tedavi olmaları, gençlerin uyuşturucu tuzağına kapılmaması için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Bu konuda ailelere büyük görevler düştüğünü belirten Torun, "Bugün 'Spora evet, uyuşturucuya hayır' dedik. Bağımlı anneleriyle, Zaferspor'un futbolcularıyla gençleri spora davet ettik. Onlar halı sahalara gelirse sokaklar onları yutmaz. Annelere sesleniyorum; gençleri, çocukları spora verin ve takibini yapın ki çocuklar sokaklarda harcanmasın. " dedi.

Torun, plaket verdikleri anneye de destek olmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Onun örnek bir mücadele sergilediğini vurgulayan Torun, "3 sene boyunca o çocuğu kurtarmak için her hafta evine gittik. Çocuğu aldık hastanelere götürdük, mücadele ettik. Anne de çok büyük cesaret göstererek çocuğunu onların elinden aldı. Bütün annelerin o cesarette olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Sevim Satılmış ise oğlunun uyuşturucudan kurtulması için mücadele ettiğini, çok zor dönemler yaşadığını aktardı.

Hastanede tedavi gören oğlunun ilaç tedavisinin sürdüğünü bildiren Satılmış, "Allah'ın izniyle inşallah başaracağız. Ben maddi manevi tüm desteği sağlamaya çalışıyorum. Hiç kimse pes etmesin. Sabırla, azimle, istikrarla mücadelemize devam edeceğiz. Asla pes etmeyeceğiz." diye konuştu.

Anneler uyuşturucuyla mücadele için sahaya çıktı
Anneler uyuşturucuyla mücadele için sahaya çıktı
Anneler uyuşturucuyla mücadele için sahaya çıktı
Anneler uyuşturucuyla mücadele için sahaya çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Bayraktar

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