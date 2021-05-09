Anneler, Türkiye'nin en iyi markalarını seçti
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Anneler, Türkiye'nin en iyi markalarını seçti

Anneler, Türkiye'nin en iyi markalarını seçti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Happy Mom Ödülleri'nde 55 bin anne toplam 20 kategoride Türkiye'nin en iyi anne-bebek markalarını seçti.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Happy Mom Ödülleri'nde 55 bin anne toplam 20 kategoride Türkiye'nin en iyi anne-bebek markalarını seçti.

Anne-bebek platformu Happy Mom tarafından bu yıl üçüncü kez düzenlenen Happy Mom Ödülleri sahiplerini buldu. Happy Mom ve Happy Kids mobil uygulamalarıyla Türkiye ve dünyada 2,5 milyondan fazla kullanıcıyı bir araya getiren platform, annelere en iyi anne bebek markalarını sordu.

'En iyisini anneler seçer!' mottosu ile düzenlenen oylamaya katılan 54 bin 726 anne, 20 farklı kategoride 1 milyondan fazla oy kullanarak Türkiye'nin en iyi anne bebek markalarını belirledi.

En iyi anne-bebek markası, en iyi bebek bezi ve en iyi bebek maması gibi 20 farklı kategoride derlenen en iyi anne-bebek markalarına http://happymomodulleri.com adresinden ulaşılabildiği belirtildi.


Anneler, Türkiye'nin en iyi markalarını seçti
Anneler, Türkiye'nin en iyi markalarını seçti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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