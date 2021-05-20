Anneler Parkı'na şehit için hayrat
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Anneler Parkı'na şehit için hayrat

Anneler Parkı'na şehit için hayrat
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Anneler Parkı'na şehit Caner Mayendağı ismini taşıyan hayrat çeşmesi yaptı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Anneler Parkı'na şehit Caner Mayendağı ismini taşıyan hayrat çeşmesi yaptı.

Geçen yıl Temmuz ayında Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu şehit olan Er Caner Mayendağı için Büyükşehir Belediyesi hayrat çeşmesi yaptı. Doğaltaş Elemanları Üretim Tesisleri'nde yapılan ve şehidin fotoğrafı ile isminin yer aldığı çeşme, İlkadım ilçesindeki Anneler Parkı'na konuldu.

Şehidin Hürriyet Mahallesi'nde oturan annesi Güngör Beksert ile Sinoplular Derneği Başkanı Gülser Övet Kesimal, bugün Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'i ziyaret etti.

Şehidin annesi Beksert, Başkan Demir'e çiçek vererek oğlu için yaptırılan çeşme için teşekkür etti. - SAMSUN

Anneler Parkı'na şehit için hayrat
Anneler Parkı'na şehit için hayrat
Anneler Parkı'na şehit için hayrat

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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