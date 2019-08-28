Anneler, okulu eğitime hazırladı

28.08.2019 08:48

Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki bir ilkokulda veliler, çocuklarının okulunu temizledi.

Sarıgöl 4 Eylül İlkokulu Okul Aile Birliği Başkanı Hafize Keskin öncülüğünde bir araya gelen veliler, 324 öğrencinin eğitim gördüğü okulun yeni eğitim ve öğretim dönemine hazır olması için sınıfları, salonları, merdivenleri yıkayıp, duvarları, sıraları sildi.

Okul Aile Birliği Başkanı Hafize Keskin, gazetecilere yaptığı açıklamada, okulların açılmasına kısa bir süre kala öğrenci velileriyle bir araya gelip sınıfları döneme hazırlamak için harekete geçtiklerini söyledi.

İmkanı olan bütün velilerin kendilerine destek verdiğini aktaran Keskin, "Okulumuz tertemiz oldu. Burada bizim çocuklarımız okuyacak. Çocuklar hepimizin." dedi.

- Duyarlı annelere teşekkür

Sarıgöl 4 Eylül İlkokulu Müdürü Adem Çelik de annelerin örnek çalışmaları dolayısıyla duygulandığını belirterek, "Okul aile birliği başkanımız okulumuzu temizlemek istediklerini bildirdi. Biz de kabul ettik. Üç günde okulu pırıl pırıl yaptık. Annelerin çalışmalarına kendim ve müdür yardımcım Özer Uğurlu da katıldı. Böylece okulumuz eğitim ve öğretime hazır hale geldi. Çalışmalara katılan tüm annelere teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA