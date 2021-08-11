Anneler mobil oyunlarla eğleniyor ve rahatlıyor

Mobil oyunların yükselişi her geçen gün artarken, mobil oyuncu olmak da artık tüm dünyada toplumların teknoloji kültürü haline gelmeye başladı. Mobil oyunlar, özellikle içinde bulunduğumuz pandemi döneminde en kolay ulaşılabilir eğlencelerimizden biri haline gelerek hayatımızın vazgeçilmez bir parçasına dönüştü. Dijitalleşme yediden yetmişe herkese hitap ederken, bir araştırma da anneler üzerinde yapıldı. Araştırmaya göre, anneler mobil oyunlarla eğleniyor ve rahatlıyor!

Dijitalleşmenin giderek hız kazandığı ve akıllı telefonların günlük yaşantımızdaki önemini arttırdığı günümüz dünyasında, mobil oyun uygulamaları da gücüne güç katarak gelişimine hız kesmeden devam ediyor. Mobil oyuncular denildiğinde aklımıza gelen koltuğun başına oturmuş erkekler klişesi kalıbı yıkılırken, artık mobil oyunların 7'den 70'e herkese hitap ettiğini söyleyebiliriz.

ANNELER MOBİL OYUN OYNAYARAK RAHATLIYOR

Özellikle mobil oyunları seven ve belki de herkesi şaşırtacak bir kitle var ki güçleri asla göz ardı edilemez; Anneler. Kadın mobil oyuncular ve özellikle anneler akıllarda mobil oyuncular kalıbından çıkarılmış olsalar da, aslında oyun oynamak için genellikle cep telefonlarını kullandıklarını ve sıklıkla mobil oyun oynadıklarını kimse inkar edemez. Dünya'nın en büyük mobil reklam platformlarından AdColony'nin, annelerin de mobil oyun topluluğunun önemli bir parçası olduğunu göstermek adına bağımsız araştırma şirketi GlobalWebIndex ile yaptığı araştırma annelerin mobil oyunlara yaklaşımlarını gözler önüne seriyor. Araştırma aynı zamanda markalar için en önemli ve büyük hedef kitlelerinden biri olan anneleri mobil cihazlarında nasıl yakalayabileceklerine dair önemli bilgileri gün yüzüne çıkarıyor.

Türkiye'de mobil oyun oynayan annelerin %34.9'u 25-34 yaş arasındayken, %32.2'si ise 35-44 yaş arasında. Ankete katılan annelerin %53.3'ü iki çocuğu olduğunu söylerken, %53,3'ünün çocukları 6-11 yaş arasında.

AKILLI TELEFONLAR AÇIK ARA ÖNDE

Ankete katılan annelerin %87.1'i oyun oynamak için akıllı telefonlarını kullandığını belirtirken, %44,9'u ise gün içerisinde bir çok kez mobil oyun oynadığını belirtiyor. Tek bir oturumda, annelerin %25,8'i mobil oyunlarda 30-60 dakika arası oyun oynadığını belirtirken, bir günde %20,9'u 1-2 saat arası mobil oyun oynadığını söylüyor.

Mobil oyunların kafamızı dağıtmak, dertlerimizden biraz olsun uzaklaşmak için her an yanımızda olduğu bir gerçek. Anneler için de bu durum değişmiyor. Ankete katılan annelerin %66,5'i eğlenmek için mobil oyun oynadıklarını belirtirken, %54,4'ü rahatlamak için, %40,6'sı ise ruh hallerini iyileştirmek için mobil oyun oynadıklarını söylüyor. Annelerin %44,1'i mobil oyun oynarken rahat hissettiğini, %28,9'unun ise mutlu hissettiğini belirtmesi de mobil oyunların kişiler üzerindeki pozitif etkisini bir kez daha kanıtlıyor.

HER GÜN MOBİL OYUN OYNAYAN ANNELER ÇOĞUNLUKTA

Anneler gün içerisinde çalışırken, çocuklarına bakarken gerek eğlenmek gerekse kafa dağıtmak için yine mobil oyunlara koşuyor. %51,8'i öğle arası gibi zamanlarda mola verdiklerinde oyun oynadığını belirtirken, %41,9'u televizyon izlerken, %41,5'i ise uyumadan önce yatakta mobil oyun oynadıklarını söylüyor.

Gerek evleri, çocukları gerekse kendileri için alışveriş yaparken annelerin çok seçici ve dikkatli olduğunu inkar edemeyiz. Markalar için de anneleri yakalamak ve ürünlerinin güvenilirliğini kanıtlamak çok önemli. Annelerin %62,7'si büyük çaplı alışverişlerde tek başına karar verici olduklarını belirtirken, %84,6'sı küçük çaplı alışverişlerde tek başlarına karar verici olduklarını belirtiyor. Ek olarak ankete katılan annelerin %96,3'ü son 6 ayda online alışveriş yaptığını söylüyor. Annelerin %18,5'i internetten alışveriş yaparken uygulama içi alışveriş yapmayı tercih ediyor çünkü %46,5'i bunun daha kolay olduğunu düşünüyor.

Annelerin mobil cihazlarında karşılaştıkları reklamlardan beklentileri de değişiyor. %50,8'i akıllı telefonlarında karşılaştıkları bir reklamdan doğrudan ürünü satın almaları için ürün veya markanın kendileri ile alakalı olması gerektiğini düşünüyor. %44,6'sı reklamın bilgilendirici olması gerektiğini, %35,8'i ise ilgi çekici olması gerektiğini söylüyor.

Akıllı telefonlarında mobil reklamlar ile karşılaşan annelerin %49,6'sı ürün ile ilgili yorumları araştırıyor ve okuyor, %48'i markanın web sitesini ziyaret ediyor ve %44,5'i reklamlarla etkileşime geçiyor.

Kaynak: Bültenler