Anneler korona günlerinde unutulmayacak!
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Anneler korona günlerinde unutulmayacak!

Anneler korona günlerinde unutulmayacak!
08.05.2020 12:31 | Son Güncelleme: 08.05.2020 12:43

Türkiye'nin en büyük izinli veritabanına sahip online araştırma şirketi DORinsight tarafından yapılan 'Anneler Günü' başlıklı araştırma, koronavirüs salgını sebebiyle tüketici davranışlarına dair dikkat çeken sonuçlar ortaya koydu.

Katılımcıların yüzde 82'si Anneler Günü'nü unutmadığını söylerken, yüzde 62'si hediye için ortalama 100-500 TL arasında bir bütçe ayırdığını dile getirdi. Kadınlar annelerine en çok giyim eşyası almayı tercih ederken, erkekler tercihlerini küçük ev aletlerinden yana kullanıyor.

Dünya ülkeleri arasındaki kültür farklılıklarına rağmen Anneler Günü, istisnai durumlar dışında benzer bir şekilde kutlanıyor. Ülkelerin çoğunda, çocuklar tarafından annelerine çiçekler, takılar, parfümler vb. hediyeler sunuluyor. Çeşitli aktivite ve eğlenceler düzenleniyor. Bugüne özel üretilen ve satılan tonlarca çiçek, kart ve diğer farklı hediyelerle birlikte ticari bir hareketlilik yaşanıyor.

Hitay Holding bünyesinde bulunan, Türkiye'nin en büyük izinli veritabanına sahip online araştırma şirketi DORinsight, bu yıl koronavirüs gölgesinde kutlanacak olan "Anneler Günü" ile ilgili bir tüketici davranışları araştırması yaptı. 4–6 Mayıs 2020 tarihleri arasında online olarak tamamlanan araştırmaya, Türkiye kent temsili 3.101 kişi katıldı.

Kadınlar giyim, erkekler küçük ev eşyası

Yapılan araştırmada, Anneler Günü'nde annesine hediye almak isteyen katılımcıların yüzde 32'si giyim, yüzde 27'si küçük ev aletleri, yüzde 12'si takı, yüzde 7'si elektronik eşya, yüzde 5'i hediye çeki, yüzde 4'ü çiçek, diğer bir yüzde 4'ü ise beyaz eşya almayı düşünüyor. Kadın katılımcıların yüzde 37'si annelerine hediye olarak giyim tercih ederken, erkek katılımcıların yüzde 30'u annelerine hediye olarak küçük ev aletleri almayı planlıyor.

Ankete katılanların yüzde 54'ü salgının hediye bütçelerini etkilemeyeceğini belirtti. Katılımcıların yüzde 62'si hediye alırken ortalama 100-500 TL arasında bir bütçe ayırdıklarını dile getirdi. Yüzde 23'ü 100 TL'den daha düşük bir bütçe ayırırken, yüzde 15'i ise 500 TL ve üzeri bir bütçe ayırabileceklerini kaydetti.

Katılımcılara annelerine hangi sıklıkla hediye aldıkları sorulduğunda katılımcıların yüzde 50'si sadece özel günlerde hediye aldıklarını belirtirken, yüzde 22'si altı ayda bir, yüzde 19'u iki ayda bir, yüzde 8'i ise her ay hediye aldığını söyledi, yüzde 1'lik kesimin cevabı ise "Hediye almıyorum" oldu.

Daha çok online alışveriş yapılacak

Ankete katılanların yüzde 82'si Anneler Günü'nü unutmadığını belirtti. Katılımcıların yüzde 75'i Anneler Günü hediyelerini online'dan, yüzde 25'i ise mağazalardan almayı tercih edeceklerini söyledi.

Salgın, kutlamaları olumsuz etkileyecek

Katılımcıların yüzde 77'si koronavirüs salgınının Anneler Günü kutlamasını olumsuz etkileyeceğini düşündüğünü dile getirdi.

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

Haberler

Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum Haberler
Eşini ve 3 çocuğunu bırakıp tavukçuya kaçan kadına aşığından büyük şok: Gelmesin, istemiyorum
Araya giren hatırlı kişi, Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker'i barıştırdı Haberler
Araya giren hatırlı kişi, Alaattin Çakıcı ve Sedat Peker'i barıştırdı
Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun Haberler
Format gereği canlı yayından atılan Serdar Ortaç sitem etti: Yazıklar olsun
Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım Haberler
Evrim ve Nisa ile oynadığı voleybol maçını kazanan Acun Ilıcalı: Seyircimizden özür dileriz, pişmanım
İftar yemeğine giden Bircan Bali'nin eşinin elindeki içki bardağı tepki çekti Haberler
İftar yemeğine giden Bircan Bali'nin eşinin elindeki içki bardağı tepki çekti
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kapalıçarşı 1 Haziran'da açılacak Haberler
Son Dakika: Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kapalıçarşı 1 Haziran'da açılacak
Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı
Eşcinsel olduğunu söyleyen sosyal medya fenomeni Murat Övüç, neden evlendiğini anlattı
İstanbul'da maske satışına başlandı! İşte uygulamanın detayları
İstanbul'da maske satışına başlandı! İşte uygulamanın detayları
18 sayfalık not bırakıp kendini ağaca asan gencin, bıraktığı notta yakınlarını sorumlu tuttuğu ortaya çıktı
18 sayfalık not bırakıp kendini ağaca asan gencin, bıraktığı notta yakınlarını sorumlu tuttuğu ortaya çıktı
Bakan Koca'nın sitemi sonrası Kaymakamlık harekete geçti! Maske ve mesafe zorunluluğu getirildi
Bakan Koca'nın sitemi sonrası Kaymakamlık harekete geçti! Maske ve mesafe zorunluluğu getirildi
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç mal varlığını anlattı: 12 ev 4 arabam var
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç mal varlığını anlattı: 12 ev 4 arabam var
Bekçinin sopayla kendisine saldıran kişiyi vurma anı kamerada!
Bekçinin sopayla kendisine saldıran kişiyi vurma anı kamerada!
Nihat Özdemir'den ligleri başlatma kararında geri adım: Topu Sağlık Bakanlığı'na attık, oynamayın derlerse ona göre hareket ederiz
Nihat Özdemir'den ligleri başlatma kararında geri adım: Topu Sağlık Bakanlığı'na attık, oynamayın derlerse ona...
Hayvanseverleri ayağa kaldıran görüntü! Kaldırımda duran hamile köpeğe tekme attı
Hayvanseverleri ayağa kaldıran görüntü! Kaldırımda duran hamile köpeğe tekme attı
İstiklal Caddesi'nde maskesiz gezen vatandaş, bin lira ceza yazılınca neye uğradığını şaşırdı
İstiklal Caddesi'nde maskesiz gezen vatandaş, bin lira ceza yazılınca neye uğradığını şaşırdı
Ümit Özat'ın 'Fenerbahçe'ye gider misin?' sorusuna Arda Turan'dan yanıt: Herkes kendi tarafında güzel
Ümit Özat'ın "Fenerbahçe'ye gider misin?" sorusuna Arda Turan'dan yanıt: Herkes kendi tarafında güzel
Libya'da Türkiye Büyükelçiliği yakınlarına roketli saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
Libya'da Türkiye Büyükelçiliği yakınlarına roketli saldırı: 3 ölü, 4 yaralı
Denizlili esnaf dükkanının önüne koyduğu raftaki gıdalarla iyiliğe aracı oldu
Denizlili esnaf dükkanının önüne koyduğu raftaki gıdalarla iyiliğe aracı oldu
Sinop'ta Kral Mitridat'ın mezarıyla bağlantılı olduğu düşünülen bir tünel daha bulundu
Sinop'ta Kral Mitridat'ın mezarıyla bağlantılı olduğu düşünülen bir tünel daha bulundu
Anadolu Üniversitesi Rektörü Şafak Ertan Çomaklı istifa etti
Anadolu Üniversitesi Rektörü Şafak Ertan Çomaklı istifa etti
Yaverinde koronavirüs çıkan Trump, Pence ile birlikte her gün test yaptıracak
Yaverinde koronavirüs çıkan Trump, Pence ile birlikte her gün test yaptıracak
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 270 bini, vaka sayısı ise 3 milyon 900 bini aştı
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 270 bini, vaka sayısı ise 3 milyon 900 bini aştı
Başakşehir'in Hollandalı futbolcu Elia: Abdullah Avcı beni Beşiktaş'a transfer etmek istedi
Başakşehir'in Hollandalı futbolcu Elia: Abdullah Avcı beni Beşiktaş'a transfer etmek istedi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son koronavirüs verilerini yorumladı: Kısmi artış geriledi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son koronavirüs verilerini yorumladı: Kısmi artış geriledi
Sağlık Bakanlığı, İngiltere'ye gönderilen ekipmanlarla ilgili iddialara yanıt verdi: Ürünlerle ilgili sorun olmadığı teyit edildi
Sağlık Bakanlığı, İngiltere'ye gönderilen ekipmanlarla ilgili iddialara yanıt verdi: Ürünlerle ilgili sorun...
İtalyan ekibi Fiorentina'da 3'ü futbolcu, toplam 6 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
İtalyan ekibi Fiorentina'da 3'ü futbolcu, toplam 6 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Batman'da 67 yaşındaki bir kişi, evinde boğazı kesik halde bulundu
Batman'da 67 yaşındaki bir kişi, evinde boğazı kesik halde bulundu
Bahçeli'den vatandaşlara koronayla mücadelede 'sorumluluk' çağrısı
Bahçeli'den vatandaşlara koronayla mücadelede "sorumluluk" çağrısı
Balık tutarken dereye düşen kuzenlerin cansız bedenlerine ulaşıldı
Balık tutarken dereye düşen kuzenlerin cansız bedenlerine ulaşıldı
Salgın sürecinden dünyanın en fazla fakirleşen iş insanı Bernard Arnaud oldu
Salgın sürecinden dünyanın en fazla fakirleşen iş insanı Bernard Arnaud oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yusuf Aslan Hüseyin İnan Donald Trump Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şener Şen Acun Ilıcalı Gülben Ergen Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Ali Koç Arda Turan Bülent Uygun Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kadın Karar Bursa İngiltere
Şu an buradasınız: Anneler korona günlerinde unutulmayacak! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.5.2020 13:19:05. #1.14#
title