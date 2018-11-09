Anneler İstihdamla Buluşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 100 Günlük Eylem Planı kapsamında hayata geçirilen "İş'te Anne Projesi" ile ülke genelinde 5 bin, Aydın'da ise 25 kadın istihdam edilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 100 Günlük Eylem Planı kapsamında hayata geçirilen "İş'te Anne Projesi" ile çalışmak isteyen anneleri işgücü piyasasına kazandırmak amaçlanıyor. Proje dahilinde iş sahibi olmak isteyen, 0-15 yaş arası çocuğu olan annelerimize kursa veya programa devam ettikleri günler için günlük 70 TL tutarında cep harçlığı ödenecek olup, eğitim süresince iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primleri İŞKUR tarafından karşılanacak. Ayrıca 2 – 5 yaş arası çocuğu olan annelerin aylık 400 TL tutarındaki kreş yardımından da faydalanması sağlanacak.

İş'te Anne Projesi kapsamında ülke genelinde 5 bin, Aydın'da ise 25 kadın istihdam edilecek. Proje kapsamında İŞKUR İl Müdürlüğü tarafından 0-15 yaş arası çocuğu olan 25 anneye öncelikle İş Kulübü Eğitimi verildi. Eğitimde kişisel farkındalıklar, özgeçmiş hazırlama teknikleri, iş arama kanalları, iş görüşmesinde beden dili, telefon görüşmeleri, mülakat uygulamaları ve işveren beklentileri konuları yer aldı. Anneler eğitim sonrasında MFB Tekstil İnşaat Taahhüt Gıda Turizm San. firmasında makineci (dikiş) mesleğinde, Ok Kardeşler Treyler San ve Tic .A.Ş. firmasında ise Temel İmalat (Talaşlı) ve Montaj Elemanı mesleklerinde İşbaşı eğitim programına başladı.

İŞKUR İl Müdürlüğü, projeye katılan annelerimizi projenin ilk gününde de yalnız bırakmadı. İl Müdürümüz Rahmi Terzi, Şube Müdürleri Eylem Topaloğlu ile Hüseyin Çakır, eğitim uzmanı Adnan Gönençer ile iş ve meslek danışmanları projeye katılan annelerle yerinde görüştü.

Ayrıca, MFB Tekstil İnşaat Taahhüt Gıda Turizm San ile önümüzdeki günlerde Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) kapsamında düzenlenecek olan Üst Giysileri Dikimi Kursu protokolü de imzalandı. Söz konusu kurs 25 kişiye yönelik düzenlenecek olup istihdam garantili olacak ve 15 Kasım tarihinde başlayacak. - AYDIN