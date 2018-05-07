Anneler Hepsiburada'nın Desteklediği Momtalks 2018'de Buluşacak

Hepsiburada'nın ana sponsorluğunda 11 Mayıs'ta düzenlenecek MomTalks 2018 etkinliği, uzmanlarla anneleri bir araya getirecek.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, bu yıl ikincisi düzenlenecek Türkiye'nin en kapsamlı anne-uzman buluşma platformu MomTalks, annelerin geleceği şekillendirmedeki önemini akademik bir platformda vurgulamayı, anneliğin eğitimdeki kritik önemi konusunda farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

Anneler Günü öncesinde 11 Mayıs'ta Grand Pera'da gerçekleştirilecek etkinliğin ana sponsorluğunu Hepsiburada üstlenecek.

Etkinlikte, alanında uzman isimler, ilham verici, bilgilendirici ve keyifli konuşmalarla, tam gün süren bir organizasyonla annelerle bir araya gelecek. Organizasyon kapsamında gün boyunca 4 farklı panelde toplam 15 konuşmacı ve marka temsilcisi yer alacak.

Uzmanlar, anne-babalığı, çocuk eğitimini ve gelişimini her yönüyle konuşacak.

"Annelerin yanında olmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, anneleri bilgilendiren ve destekleyen bir etkinlik olan MomTalks 2018'in parçası olmaktan gurur duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Kadınların yaşamlarının her anında bizi yanlarında hissetmelerini sağlamak, birbirinden farklı kategorilerde sunduğumuz geniş ürün çeşitliliğiyle ihtiyaçlarını rahatça karşılayabilecekleri bir platform olarak onlara hitap edebilmek bizim için çok önemli. Hepimizin bildiği gibi hamilelik dönemi her kadının hayatında unutulmaz bir deneyim... Bu deneyimin bir parçası olarak, hamilelik öncesi hazırlık dönemi, hamilelik ve sonrası dönemde kadınların tüm ihtiyaçlarını rahatça karşılayabileceği ürünler, kişisel gelişim ve eğitim anlamında faydalanabilecekleri içeriklerle Hepsiburada'yı 'annelerin en iyi arkadaşı' olarak konumladık. Hastane çantasından, bebeğinin temizlik ve sağlığına, emzirme ihtiyaçlarından giyim ve kozmetik ihtiyaçlarına kadar binlerce seçenekle birlikte anne söyleşileri, hamilelik dönemi eğitimleri gibi birçok alanda hem web sitemiz hem sosyal medya hesaplarımızdan kadınlara kılavuz oluyoruz."

Erturan, bundan sonra da kadınların hayatlarının her önemli noktasında yanlarında olmaya devam edeceklerini bildirdi.