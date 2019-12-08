Anneler hem şiddete hem de uyuşturucuya karşı uyarıldı

08.12.2019 10:04 | Son Güncelleme: 08.12.2019 10:09

Adana'da son günlerde kadına şiddetin artması ve uyuşturucuya bağlı olarak da kadınların şiddet görmesi, evladı tarafından öldürülen annelerin olmasından dolayı Adana Emniyet Müdürlüğü hem şiddet hem de uyuşturucu konusunda anneleri uyardı.



Türkiye genelinde son günlerde kadına şiddetin artması ve buna bazı yerlerde uyuşturucunun neden olması emniyeti harekete geçirdi. Geçtiğimiz hafta bir annenin uyuşturucu bağımlısı evladı tarafından öldürülmesinin ardından Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, ilgili birimlere annelerin yapılan seminerlerle hem şiddete karşı hem de uyuşturucuya karşı uyarılması talimatı verdi. Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (TUBİM) Büro Amirliği ekipleri, Çukurova ilçesine bağlı Salbaşı Mahallesi'nde kadınlara seminer verdi.



Uyuşturucu konusunda uzman polisler vatandaşların uyuşturucuya alışmaması ya da uyuşturucudan dolayı uğradığı zararların en aza indirilmesi için "UYUMA" projesi başlatıldığı, akıllı telefonları indirilen bu uygulama ile uyuşturucuyla ilgili sorunların anında polise aktarıldığı belirtildi. Polis uygulamayı kurarak polise bir tık kadar yakın olunacağının altı çizilerek, her türlü konuda çok hızlı ve kaliteli yardım verileceğini söyledi. Kadına şiddet konusunda da "KADES" uygulamasının devreye girdiği, aynı "UYUMA" uygulamasında olduğu gibi şiddete maruz kalabilecek kadınların polisin bir tık uzağında olduğu vurgulandı. Kadınların bu uygulamayı indirmesiyle birlikte eski koca, oğul ve eski sevgili şiddet uygulamak istediğinde kadının uygulamaya dokunmasıyla en yakın polis merkezine giden sinyalle polisin çok kısa sürede olay yerine gelerek hayat kurtaracağı ifade edildi. Uyarı toplantısına katılan kadınlar, uygulamaların vatandaşın iyiliği için çok güzel bir gelişme olduğunu, devletin vatandaşın yanında olduğunu görmenin kendilerine daha da güç verdiğini söylediler. - ADANA

Kaynak: İHA