- Anneler gününde mezarlığa koştular

Mezarlığa gelen vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı

GAZİANTEP - Anneler Günü münasebetiyle Gaziantep'te annesini kaybetmiş olanlar ve şehit yakınları mezarlıklara akın etti. Ellerinde güllerle, çiçeklerle mezarlığa gelen vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı.

Anneler Günü pek çok yerde coşkuyla kutlanırken, bu özel günü buruk geçiren vatandaşların uğrak noktası ise mezarlıklar oldu. Gaziantep'te bu özel gün için Asri Mezarlığa koşan vatandaşlar hayatını kaybetmiş olan annelerinin, eşlerinin, yakınlarının mezarını ziyaret ederken bazı şehit yakınları ise şehit olan evlatlarının mezarına koştu. Bu anlamlı günde Gaziantep Asri mezarlıkta duygu dolu anlar yaşandı.

Mezarlıklardaki annelerine, yakınlarına ait mezarları ziyaret eden vatandaşlar, mezarları temizleyip, dualar okudular, mezarların üstünü çiçeklerle süslediler. Buradaki ziyaretleri sırasında açıklamalarda bulunan bazı vatandaşlar Anneler Günü'nün çok değerli olduğunu belirterek annelerin değerinin hayattayken bilinmesi gerektiğini söylediler. Bazı vatandaşlar ise günün ilk saatlerinden itibaren çiçek alıp mezarlığa geldiklerini dile getirdiler.

Dört yıl önce kaybettiği eşinin mezarını ziyaret eden emekli bir öğretmen, "Söyleyecek çok söz var aslında. Eşimle 45 yıllık bir evliliğimiz oldu. Onun iyiliklerini, insancıl yapısını unutamam. Çocuklarıma ve torunlarıma olan düşkünlüğü başkaydı. O yüzden eşimi unutamıyorum. Yalnız bugün için değil hep geliyorum mezarına ama bugün özel bir gün. Onu çok seviyorum, mekanı cennet olsun. Yalnız benim eşim için değil tüm anneler için bu duyguları besliyorum. Allah gani gani rahmet etsin hepsine" dedi.

Şehit Asteğmen Halil Ejder Polat'ın mezarını ziyaret eden bir yakını ise, "Bu özel günde biz de şehidimizin mezarına geldik. Çok duygulandık. Annesi hayatta olmadığı için kardeşi ve ben ziyaretine geldik" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Asri Mezarlık girişinde bu özel günü fırsata çeviren çiçekçiler ise yoğun mesai harcadılar. Mezarlık girişinde çiçek satan bir çocuk, "Bugün anneler günü. Bazı vatandaşların annesi vefat ettiği için çiçek alıp mezarlarına götürüyorlar. Burada çeşit çeşit çiçeklerin demetini 10 liraya satıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA