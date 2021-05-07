Anneler Günü öncesindeki son çiçek mezatında hareketlilik

Türkiye'nin en önemli kesme çiçek üretim merkezi konumundaki Antalya'da, Anneler Günü dolayısıyla çiçek mezatlarında hareketlilik yaşandı.

Türkiye'nin en önemli kesme çiçek üretim merkezi konumundaki Antalya'da, Anneler Günü dolayısıyla çiçek mezatlarında hareketlilik yaşandı. 'Dükkancı' olarak tabir edilen çiçekçi esnafı yürüyen bant üzerinden gelen birbirinden renkli çiçekleri en uygun fiyata almak için yarıştı.

Türkiye genelinde 18 şubesi bulunan Flora Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifinin Antalya'daki son mezatında, 9 Mayıs Pazar günü kutlanacak Anneler Günü öncesinde satışlar arttı. İzmir, Yalova ve Antalya'dan üreticilerin mezata gönderdiği ürünlere, kooperatif binasında düzenlenen mezatta "dükkancı" olarak bilinen çiçekçi esnafından açık artırma usulü ile fiyat verildi. Pandemi kurallarına uygun olarak düzenlenen mezatta, çiçekçiler beğendikleri ürüne teklini masadaki butona basarak verdi. Yürüyen banttan geçen renk renk çeşit çeşit çiçeklere en yüksek teklifi veren esnaf ürünün sahibi oluyor. Anneler Günü'ne sayılı gün kala son mezata çiçekçi esnafının ilgisi ise yoğun oldu. İstediği ürünleri alan esnaf, masalara ayrılan çiçekleri araçlarına alarak iş yerlerinin yolunu tuttu.

"Hazılrıklar tamamlandı"

Antalya Çiçekçiler Odası Başkanı Alim Uysal, çiçekçi esnafının yaklaşık bir haftadır Pazar günü kullanacak olan Anneler Günü'ne hazırlandığını bildirdi.

Cumartesi gününün de kısıtlama dışı sayılmasının kendileri için büyük kolaylık olduğunu dile getiren Uysal, "Çiçekçilerimiz annelere en iyi hizmeti vermek için hazırlıklarını tamamladılar sayılır. Antalya'da halkımıza yeterli hizmeti verebilecek çiçekçimiz mevcut. İçinde bulunduğumuz mezat pandemi döneminde, salı, perşembe ve cuma günü kuruluyor. Saat 12.00'da başlayan mezata Antalya'nın yanı sıra Yalova ve İzmir'den gelen ürünlerde satılıyor. Esnafımız bant sisteminden gelen ürünlerin fiyatlarını kendilerini belirliyor, müşteri portföyüne göre alım yapıyor" dedi.

"Kır çiçekleri öncelikli"

Bu dönemde en çok kır çiçeklerinin talep götürdüğünün altını çizen Uysal, "Dal orkideler, gül, krizantem, hüsnü yusur, cerbara ce farklı çiçekler var. Vatandaşımızın isteğine göre çiçekler var. Bende onlardan yerel esnafımıza sahip çıkmalarını istiyorum. Pandemi insanların alışveriş alışkanlığını değiştirdi, online yönlendirdi. Anneler Günü'ne özel olarak vatandaşlarımızın mahallelerindeki çiçekçiden alışveriş yapma imkanları var. İnternetten de sipariş verebilirler. Son güne bırakmadan bir gün önceden sipariş verilirse, istedikleri saatte çiçeklerini gönderebiliriz" diye konuştu.

"Hazırız"

Antalya'da çiçekçilerin bu özel güne hazır olduğunu belirten Alim Uysal, "Annelerimiz evde kalsınlar. Onların çiçekleri çiçekçilerde hazır. Mezatın da son günü yapacak tek şeyimiz var. Aldığımız ürünleri müşterinin isteğine göre dizayn etmek ve satışa sunmak. Sektörümüz adına güzel bir gün olur. Geçen Anneler Günü'nde halkımız yerel esnafa teveccüh gösterdiler. Aynı teveccühü bu dönemde göstereceklerini umuyorum. Biz hazırız, mezatta akşam saatlerine kadar devam eder. Arkadaşlarımızın da ilgisi yoğun"ifadelerine yer verdi.

"Hareketlilik var"

Kooperatif Yönetim Kurulu Üyesi Seyfettin Şaylan, Antalya'da Anneler Günü için son mezatın yapıldığına dikkat çekti. Ülke genelinde 18 şubelerinin olduğunu ve oralarda da son mezatların yapıldığını işaret eden Şaylan, "Anneler Günü öncesi işlerimiz çok yoğun. Sonuna geldik, bu mezattan alınan çiçekler çiçekçi esnafımız tarafından tüketiciye sunulacak. Mevsimsel değişime bağlı olarak, cerbera, cipso, statis, gün ağırlıkta bunun yanında orkide gibi yardımcı çiçeklerde var. Pandemiden dolayı bir tereddüt yaşasakta, devletimiz birkaç gün dükkanlarının açık kalmasına izin vermesiyle iyi oldu. Bir hareketlilik var" dedi.

"Uzun zamandır bu güne hazırlanıyoruz"

Türkiye'de en fazla çiçeğin tüketildiği günlerden birinin Anneler Günü olduğunun altını çizen Şaylan," Mezat depodaki ürün bitene kadar devam eder. Uzun zamandır bu özel güne hazırlanıyoruz. Çiçek en güzel hediyeler biridir. Bütün duyguların ortak dilidir" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı