Anneler Günü öncesi çiçek mezatlarında yoğunluk yaşandı
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Anneler Günü öncesi çiçek mezatlarında yoğunluk yaşandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Anneler Günü'nde satmak üzere çiçek satın almaya gelen satıcılar en iyi fiyattan alım yapabilmek için birbirleriyle yarıştı.

Anneler Günü'nde satmak üzere çiçek satın almaya gelen satıcılar en iyi fiyattan alım yapabilmek için birbirleriyle yarıştı.

Anneler Günü'ne kısa bir süre kala satıcılar çiçek mezatlarına yoğun ilgi gösterdi. Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanmaya denk gelen Anneler Günü için satıcılara 8 ve 9 Mayıs tarihleri için özel izin verildi. Bu sebeple satıcılar da anneler gününde satmak üzere çiçek satın almak için Sarıyer'de bulunan S.S. Florya Çiçekçilik Üretim ve Pazarlama Kooperatifine akın etti. Ayazağa'daki çiçek mezatında satıcılar en uygun fiyata çiçek alabilmek için birbirleriyle yarıştı. Kooperatif Satış Müdürü Süleyman Çiftçi Anneler Günü'nde alınabilecek en güzel hediyenin çiçek olduğunu ifade etti.

"ÇİÇEK HER ŞEYİN, HAYATIN BAŞIDIR"

Sınırlı Sorumlu Flora Çiçek Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Satış Müdürü Süleyman Çiftçi, "Anneler Günü hazırlığına mezat olarak yılbaşından önce başlarız. 8 ve 9 Mayıs'ta çiçekçilerin saat 10.00 ile 17.00 açık olacak olması bize bir can suyu gibi geldi. Gönül isterdi ki diğer günlerde de açık olalım ama bu sene bu şekilde idare edeceğiz. Çiçek her şeyin, hayatın başıdır. Çiçek olmasa arılar olmaz, arılar olmazsa hayat olmaz. Çiçek, anneler gününü hatırlatmak amacıyla hem ucuz hem de onlara verilecek en güzel armağandır" dedi.

"ÇİÇEKLER, BÜTÜN İNSANLIĞA ARMAĞANIMIZ OLSUN"

Anneler gününde satış yapmak için çiçek almaya gelen bir satıcı ise, "Anneler bizim bu dünyadaki cennetimizdir. Bütün kahrımızı çeken kişiler annelerimizdir. Bugün buraya çiçek almaya geldik. Biz burada ihaleyle çiçek alıyoruz. Borsa bir anda çıkıp bir anda inebiliyor. Bir nevi riske de giriyoruz. Cumartesi ve Pazar günlerinde satış yapabileceğiz, yine de şansımızı deneyeceğiz. Malum millet olarak hepimiz zor günlerden geçiyoruz ama bu böyle devam etmeyecek, İnşallah bitecek ve hepimiz iyi günlere kavuşacağız. Çiçekler, bütün insanlığa armağanımız olsun" diye konuştu.

(Yunus Emre Şeker - Hasan Zahid Ezim/İHA)

Anneler Günü öncesi çiçek mezatlarında yoğunluk yaşandı
Anneler Günü öncesi çiçek mezatlarında yoğunluk yaşandı
Anneler Günü öncesi çiçek mezatlarında yoğunluk yaşandı
Anneler Günü öncesi çiçek mezatlarında yoğunluk yaşandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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