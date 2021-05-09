Anneler Günü'nü çalışarak kızları ile geçiriyor

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de Serap Eren, Anneler Günü'nü kızları ile çalışarak ve başka annelere çiçek hazırlayarak geçiriyor.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de Serap Eren, Anneler Günü'nü kızları ile çalışarak ve başka annelere çiçek hazırlayarak geçiriyor.

Kızları sipariş alırken anne Serap Eren, çiçekleri hazırlayıp teslimata hazırlıyor. Terme Caddesi üzerinde kızının da adını verdiği iş yerinde anneler için çiçek demeti hazırlayan Serap Eren, 5 yıl önce açtıkları iş yerinde her anneler gününde çalışıyor.

Serap Eren, pandemi etkisi ile birlikte Anneler Günü'nde sipariş yoğunluğu olduğunu bazı evlatların ise anneleri için siparişleri gelerek verdiğini belirtti. Anne adayı Safiye Akçakaya ise Anneler Günü'nü kutlarken şehit ve gazi annelerinin de Anneler Günü'nü kutladıklarını ve pandemiden dolayı online sipariş verdiğini söyledi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı