Anneler günü ne zaman? Anneler Günü'ne kaç gün kaldı 2021? Anneler günü myıs ayının kaçında, hangi tarihte, hangi gün?

Her yıl mayıs ayında kutlanan Anneler Günü için geri sayım başladı. Annelerine bu anlamlı günde hediye almak isteyen birçok kişi Anneler Günü hediyeleri için hazırlıklarını sürdürüyor. Peki, 2021 Anneler Günü ne zaman kutlanacak? Anneler günü ne zaman? Anneler Günü'ne kaç gün kaldı 2021? Anneler günü Mayıs ayının kaçında, hangi tarihte, hangi gün?

Her yıl mayıs ayında kutlanan Anneler Günü için geri sayım başladı. Annelerine bu anlamlı günde hediye almak isteyen birçok kişi Anneler Günü hediyeleri için hazırlıklarını sürdürüyor. Peki, 2021 Anneler Günü ne zaman kutlanacak? Anneler günü ne zaman? Anneler Günü'ne kaç gün kaldı 2021? Anneler günü Mayıs ayının kaçında, hangi tarihte, hangi gün? İşte detaylar haberimizde…

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

2021 yılında mayıs ayının ikinci pazarı 9 Mayıs 2021 Pazar günü olacak. Dolayısıyla Anneler Günü 9 Mayıs 2021 Pazar günü kutlanacak.

Bugün aynı zamanda Ramazan ayın içerisine denk gelecek. 8 Mayıs 2021 Cumartesi günü Kadir Gecesi olarak idrak edilecek. Kadir Gecesi'nden bir gün sonra da Anneler Günü kutlanacak. Anneler Günü'nden 4 gün sonra da Ramazan Bayramı başlayacak. Mayıs ayının ilk günlerinde önemli günler peş peşe idrak edilmiş olacak.

ANNELER GÜNÜ'NÜN TARİHÇESİ

Anneler Günü'nün nereden ortaya çıktığı ile ilgili birçok rivayet bulunmaktadır. Bunlardan en çok konuşulanı ise ABD'nin Virginia eyaletinde ikamet eden öğretmen Anna Jarvis isimli bir kadının, 1905 yılında vefat eden annesi için her yıl kutlama yapmak istemiştir.

Bu kutlama ilk kez, 1908 yılında bir okulda 407 çocuk ve anneleriyle gerçekleşmiştir. Anna'nın bu girişimi, temsilciler meclisi tarafından uygun görülmemiş, resmiyete kavuşturulmamıştı. Anna bu durumu, medya ve politikacıların önde gelen isimlerine paylaşmış, bu çabalar sonunda 1914 yılının ikinci pazarı anneler günü olarak ilan edilmiştir. Bir süre sonra anneler gününün ticarileştiğini gören Anna, davalar açmış fakat hiçbirisini kazanamamıştır.

Öte yandan Anneler günü geleneğinin Antik Yunanların Yunan mitolojisinde de yeri vardır. Bu özel gün Yunan mitolojisinde pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.