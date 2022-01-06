Anneler günü ne zaman 2022? Anneler günü hangi ayın, kaçında?

Anneler gününün 2022 yılında kutlanacağı tarih birçok kişi tarafından araştırılmakta. Her yıl Mayıs ayında kutlanan Anneler günü ile ilgili internette en çok "Anneler günü ne zaman?" sorusu araştırılmakta. İşte en kıymetli varlıklarımız olan annelerimizi hatırlamak, bu özel günü onlara ayırmak ve güzel bir hediyeyle onları mutlu etmek için 2022 yılı Anneler günü tarihleri

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Anneler günü Türkiye'de her yıl Mayıs ayının 2. haftasındaki Pazar günü kutlanmaktadır. Bu yıl yani 2022 yılında Anneler Günü 8 Mayıs 2022 Pazar gününe denk gelmektedir.

Anneler Günü Dünya'da farklı günlerde kutlanır. Ama yaygın olarak Mayıs ayındadır.

ANNELER GÜNÜNÜN TARİHÇESİ NEDİR?

Anneler Günü için hazırlanmış bir kutlama pastası. Üzerinde İngilizce olarak "Anneler günü kutlu olsun!" yazmaktadır.

Anneler günü, anneleri onurlandıran özel bir gündür. Değişik günlerde ve değişik ülkelerde kutlanır. Bu günde anneler çeşitli hediyeler alır. Bu günü farklı ülkelerdeki insanlar yılın farklı günlerinde kutlarlar.

Anneler günü geleneği, Antik Yunanların Yunan mitolojisindeki pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

ABD'de Anna Jarvis'in kaybettiği kendi annesi için 1908 yılında başlattığı anma günü, 1914 yılında Kongre'nin onayıyla Amerika Birleşik Devletleri çapında genişledi.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet