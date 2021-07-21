Anneler günü ne zaman 2022? Anneler Günü hangi gün?

Anneleri anmak ve onurlandırmak amacıyla bütün dünyada farklı zamanlarda kutlanan özel gün olarak kutlanan Anneler günü ne zaman 2022? Anneler Günü hangi gün? Anneler Günü sözleri!

Her Yıl kutlanan, koronavirüs nedeniyle annelerinden uzak olanlar için birbirinden farklı, resimli Anneler Günü mesajlarını hazırladık. Hazırladığınız hediyelere eklemek için Anneler Günü sözleri de haberimizde. Anneler günü ne zaman 2022? Anneler Günü hangi gün?

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN 2022?

Anneler Günü Türkiye'de mayıs ayının ikinci haftasının pazar günü kutlanıyor. Anneler Günü 8 Mayıs'ta kutlanacak.

ANNELER GÜNÜ SÖZLERİ!

Anne seni seviyorum. Belki sevgimi her zaman gösteremiyor olabilirim ama sen bunu daima biliyorsun. Anneler günün kutlu olsun.

Huzur ve şefkatin eş anlamlısı, koşulsuz çıkarsız gerçek sevgi sahibi yeryüzündeki yürüyen melekler; Anneler. Anneler Gününüz Kutlu Olsun.

Penceresiz odamda, ışıkların en nadidesiydin. Akıl hocam, hayat danışmanımdın. Yollar ayrıldı ama kalpler asla. Seni seven yavrun, anneler gününü unutmadı. İyi ki varsın annem.

Canım annem anneler gününde böyle bir güne uyandın günaydın sevgili annem bu gün hep yüzün gülmesi temennilerimle anneler gününü kutlarım.