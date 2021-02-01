Anneler Günü ne zaman? 2021 Anneler Günü ne zaman kutlanacak?

Anneler Günü ne zaman? Sorusu merak edilmeye başladı. Anneler Günü yaklaşıyor. Her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler Günü'nün 2021'de hangi tarihe denk geldiğini merak eden vatandaşlar, 2021 Anneler Günü hakkında araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, Anneler Günü ne zaman? 2021 Anneler Günü ne zaman kutlanacak?

Anneler Günü 2021'de ne zaman kutlanacağı çok sayıda vatandaş tarafından merak ediliyor. Anneler Günü yaklaşıyor. Anneler Günü'nün bu yıl hangi tarihe denk geldiğini merak eden vatandaşlar, mayıs ayının yaklaşmasıyla birlikte konu hakkındaki araştırmalarını yoğunlaştırdı. Anneler Günü ne zaman? 2021 Anneler Günü ne zaman kutlanacak?

ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Anneler Günü Türkiye'de mayıs ayının ikinci haftasının pazar günü kutlanıyor. Anneler Günü 9 Mayıs'ta kutlanacak,

ANNELER GÜNÜ'NÜN TARİHÇESİ

Anneler Günü'nün nereden ortaya çıktığı ile ilgili birçok rivayet bulunmaktadır. Bunlardan en çok konuşulanı ise ABD'nin Virginia eyaletinde ikamet eden öğretmen Anna Jarvis isimli bir kadının, 1905 yılında vefat eden annesi için her yıl kutlama yapmak istemiştir.

Bu kutlama ilk kez, 1908 yılında bir okulda 407 çocuk ve anneleriyle gerçekleşmiştir. Anna'nın bu girişimi, temsilciler meclisi tarafından uygun görülmemiş, resmiyete kavuşturulmamıştı. Anna bu durumu, medya ve politikacıların önde gelen isimlerine paylaşmış, bu çabalar sonunda 1914 yılının ikinci pazarı anneler günü olarak ilan edilmiştir. Bir süre sonra anneler gününün ticarileştiğini gören Anna, davalar açmış fakat hiçbirisini kazanamamıştır.

Öte yandan Anneler günü geleneğinin Antik Yunanların Yunan mitolojisinde de yeri vardır. Bu özel gün Yunan mitolojisinde pek çok tanrı ve tanrıçanın annesi olan Rhea onuruna verdikleri yıllık ilkbahar festivali kutlamalarıyla başlar. Antik Romalılar da ilkbahar festivallerini İsa'nın doğumundan 250 yıl öncesinden ana tanrıça Kibele onuruna kutluyorlardı.

ANNELER GÜNÜ SÖZLERİ!

-Şuna inanmak lazımdır ki, dünya yüzünde gördüğümüz her şey kadının eseridir. - M. Kemal Atatürk.

-Anne hakkına dikkat et! Onu başında taç et! Zira anneler doğum sancısı çekmeselerdi, çocuklar da dünyaya gelmeye yol bulamazlardı. - Mevlana

-İnsana da, anne babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi, onu her gün biraz daha güçsüz düşerek karnında taşımıştır. Lokman Suresi 14. Ayet

-Tüm fırtınalarda sığınacağım tek limanım hep sendin, hep de sen olacaksın canım annem. Seni çok seviyorum.